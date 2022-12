Dieser Ex-Nationalspieler verletzt sich schlimm bei der WM!

Kevin Kuranyi (40) hat sich eine Verletzung zugezogen! Der ehemalige Profikicker wurde mit der deutschen Nationalmannschaft im Jahr 2008 Vize-Europameister. Außerdem erzielte der Stürmer viele Erfolge für seine Vereine wie den FC Schalke 04 oder den VfB Stuttgart. Seit dem Ende seiner Spielerkarriere im Jahr 2017 ist er als Spielerberater und TV-Experte tätig. Bei einem Fifa-Legenden-Spiel während der WM in Katar hat der Fußballer alles gegeben und ging damit wohl zu weit.

Wie Bild berichtete, schoss der 40-Jährige ein Tor, verletzte sich und erlitt eine Knie-Blessur. "Ich habe gleich gemerkt, dass im Knie etwas kaputt gegangen ist. Mehr kann ich momentan noch nicht sagen", bestätigte der ehemalige Nationalspieler. Kevin wurde mit einem Krankenwagen unverzüglich in ein Krankenhaus in Doha eingeliefert. Der Meniskus oder das Kreuzband sollen beschädigt worden sein.

Kevin spielte von 2003 bis 2008 in der deutschen A-Nationalmannschaft. In 52 Spielen erzielte er 19 Tore. Beim Sommermärchen 2006 in Deutschland war der Offensivmann jedoch nicht dabei, er wurde damals von Trainer Jürgen Klinsmann nicht für den Kader nominiert.

Getty Images Kevin Kuranyi für den FC Dynamo Moskau, Juni 2011

Getty Images Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft 2014

Getty Images Kevin Kuranyi, 2015

