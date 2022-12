Ex-DFB-Star Kevin Kuranyi erhält erschütternde Diagnose

Nun ist es Gewissheit. Der ehemalige Schalke-Kicker Kevin Kuranyi (40) hatte von 2003 bis 2008 in der deutschen Nationalmannschaft gespielt. Beim WM-Sommermärchen 2006 war der Stürmer allerdings nicht dabei gewesen, da er nicht für den Kader nominiert worden war. Am Donnerstag spielte der Offensivmann bei einem Fifa-Legenden-Spiel in Katar mit. Dort gab der 40-Jährige offenbar alles, schoss ein Tor und verletzte sich dabei leider schwer. Jetzt ist das ganze Ausmaß der Verletzung bekannt.

Der ehemalige Profifußballer meldet sich in seiner Instagram-Story mit einem Foto aus dem Krankenwagen. Dazu schreibt er: "Wir werden gestärkt zurückkommen." Der vermutete Kreuzband- und Meniskus-Riss bestätigt sich jetzt. Dazu wurde der Knorpel beschädigt.​ Gegenüber Bild meint der zweifache Vater außerdem: "Leider hat sich die erste Vermutung bewahrheitet. Das ist ärgerlich, aber das wird schon wieder."

Eigentlich wollte sich Kevin am Sonntag das große WM-Finale Frankreich gegen Argentinien vor Ort anschauen. Darauf muss er nun wohl leider verzichten. Er soll bereits einen Tag nach dem Unfall zurück in die Heimat nach Deutschland reisen.

