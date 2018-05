Nur noch knapp einen Monat ist es hin, dann beginnt in Russland die Fußball-WM 2018. Die

deutsche Nationalmannschaft hat dabei eine ganz klare Mission: die Titelverteidigung. Der amtierende Weltmeister trifft in der Vorrunde auf Mexiko, Schweden und Südkorea. Wenn es so weit ist, werden wieder ausreichend deutsche TV-Experten die Fans tagtäglich auf dem Laufenden halten. Neu in dieser Riege dabei: Ex-Kicker Kevin Kuranyi (36)!

Der ehemalige Profi vom FC Schalke 04 wird während des Turniers für die ARD aus Russland berichten. Den Anfang macht er laut DWDL direkt beim Eröffnungsspiel im Moskauer Luschniki-Stadion. Der einstige Stürmer über seinen neuen TV-Job: "Ich freue mich, bei der WM wieder zur ARD-Mannschaft zu gehören. Die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr beim Confed-Cup hat großen Spaß gemacht – auch wegen der tollen Kollegen. Ich hoffe, ich kann das Team mit meinen Russlanderfahrungen und meinem guten Draht zu vielen Teams und Spielern gut unterstützen." Die angesprochenen Russlanderfahrungen machte Kuranyi von 2010 bis 2015, als er für den russischen Erstligisten Dynamo Moskau kickte.

Kevin Kuranyi spielte von 2003 bis 2008 in der deutschen A-Nationalmannschaft. In 52 Spielen erzielte er 19 Tore. Beim Sommermärchen 2006 in Deutschland war der Offensivmann jedoch nicht dabei, er wurde damals nicht von Trainer Jürgen Klinsmann für den Kader nominiert. Nur einer seiner Ex-Mitspieler aus dem EM-Jahr 2008 könnte übrigens noch im diesjährigen DFB-Team mitkicken: Mario Gomez (32) – wenn

Jogi Löw (58) ihn denn mitnimmt!

Oliver Lang / Getty Images Kevin Kuranyi bei der EM-Vorbereitung 2008 auf Mallorca

Oliver Lang / Getty Images Bastian Schweinsteiger und Kevin Kuranyi 2008 in Nürnberg

Oliver Lang / Getty Images Mario Gomez und Kevin Kuranyi während der EM 2008

