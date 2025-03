Nach Liebes-Aus: Jessica Alba lässt sich ein Tattoo stechen

Jessica Alba (43) hat nach ihrer Trennung von Ehemann Cash Warren (46) ein emotional bedeutsames Tattoo enthüllt. Die Schauspielerin ließ sich die Worte "life is transformation is life", auf Deutsch "Leben ist Transformation ist Leben", in geschwungener Schrift auf die Innenseite ihres Arms tätowieren. Jessica zeigt das neue Kunstwerk in einem Instagram-Post, den sie mit "Das aktuelle Kapitel" untertitelt. Die Entscheidung für das Tattoo folgt nur wenige Wochen, nachdem die 43-Jährige am 7. Februar offiziell die Scheidung einreichte. Bereits Ende Dezember 2024 ging das Paar nach 16 Jahren Ehe getrennte Wege. Während der Sitzung, so berichtet Tätowierer Daniel Winter alias winterstone, sei die Stimmung nicht traurig, sondern "feierlich" gewesen.

In einem Interview mit dem Magazin Us Weekly spricht Daniel über das Tattoo und lobt Jessica für ihre klare Vision. "Sie hatte eine starke Vorstellung von dem Zitat und wusste genau, was sie wollte", berichtet er. "Jessica ist eine sehr spirituelle und wunderbare Frau." Der Künstler, der bereits Stars wie Lady Gaga (38) und Miley Cyrus (32) tätowiert hat, erklärte, dass das Motiv für Jessica ein symbolischer Start in einen neuen Lebensabschnitt sei. Gemeinsam hätten die beiden verschiedene Schriftarten ausprobiert, bevor sie sich für eine entschieden. "Es war eine Feier ihres nächsten Kapitels", fügt er hinzu und betont, wie sehr er es genieße, Tattoos zu gestalten, die Menschen bei ihrer Transformation unterstützen.

Jessica und Cash hatten sich 2004 am Set von "Fantastic Four" kennengelernt und vier Jahre später geheiratet. Ihre Ehe brachte drei gemeinsame Kinder hervor: die 16-jährige Honor, die 13-jährige Haven und den sechsjährigen Hayes. In einem Instagram-Beitrag nach der Scheidungsankündigung reflektierte Jessica über ihre Beziehung und erzählte von einer langen Reise der Selbstfindung und Veränderung. "Ich bin stolz darauf, wie wir in unserer Ehe gewachsen sind, aber es ist jetzt Zeit, als Individuen weiterzuwachsen", schrieb sie. Die Schauspielerin ist auch abseits ihres Privatlebens für ihre inspirierende Persönlichkeit bekannt und gilt als jemand, der sich voller Zuversicht neu erfindet.

Instagram / jessicaalba Jessica Alba zeigt im Februar 2025 auf Instagram ihr neues Tattoo

Getty Images Jessica Alba und Cash Warren im November 2024

