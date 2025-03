Geschwärzte Passagen: Prinz Harrys Visum wird untersucht

Die kürzlich veröffentlichte Version von Prinz Harrys (40) amerikanischen Visumunterlagen hat erneut Diskussionen um seine Einreise in die Vereinigten Staaten entfacht. Die Dokumente, die aufgrund einer Anfrage der konservativen Heritage Foundation offengelegt wurden, sind laut Page Six stark geschwärzt und lassen einige Fragen unbeantwortet. Grund für die erneute Prüfung von Harrys Visum sind Aussagen in seiner Biografie "Reserve", in der er offen über seinen früheren Drogenkonsum spricht. Harry hatte zugegeben, in seiner Jugend unter anderem Kokain, Marihuana und psychedelische Pilze konsumiert zu haben. Die Frage, ob er dies bei seiner Visabewerbung offengelegt hat, bleibt aufgrund der geschwärzten Passagen jedoch unklar.

Ein Anwalt der Heritage Foundation erklärte gegenüber der New York Post, dass der 40-Jährige bei einer ehrlichen Offenlegung seiner Drogenerfahrungen vermutlich zusätzliche Formulare hätte ausfüllen müssen, die in den Unterlagen allerdings nicht auftauchen. Die US-Einwanderungsbehörden beurteilen Drogenerfahrungen potenzieller Bewerber normalerweise streng, was in manchen Fällen zu einer Ablehnung führen kann. Dennoch gibt es keinerlei Beweise dafür, dass Harry falsche Angaben gemacht hat, da die geschwärzten Bereiche keine eindeutigen Einblicke erlauben. Der Herzog von Sussex hat sich bislang nicht öffentlich zu den Enthüllungen geäußert.

Die Diskussion um Harrys Visum ist nicht die erste Kontroverse, mit der sich der Aussteiger-Royal auseinandersetzen muss. Seit seinem Rückzug aus der königlichen Familie und seinem Umzug in die USA steht er regelmäßig im Fokus der Kritik. Seine Biografie und zahlreiche Interviews mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (43), sorgten vielfach für Schlagzeilen und belasteten auch das Verhältnis zu seiner Familie. Bereits in den vergangenen Monaten hielten Spekulationen an, ob Harrys prominenter Status ihm möglicherweise Vorteile im Visaprozess verschafft haben könnte.

Getty Images Prinz Harry im Dezember 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

