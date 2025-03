Lizzo offenbart ihre einst "tiefe, dunkle Depression"

Während ihres Konzerts im Wiltern Theatre in Los Angeles wandte sich Lizzo (36) mit einer emotionalen Rede an ihre Fans. Die Sängerin, die zahlreiche Grammy-Auszeichnungen vorweisen kann, nahm sich laut People einen Moment, um über ihre mentalen Herausforderungen im Jahr 2023 zu sprechen. Sie gestand, in einer "tiefen, dunklen Depression" gefangen gewesen zu sein, die so schwer war, dass sie "nicht mehr leben wollte". Anlass für diese schwierige Zeit war eine Klage gegen sie, die im August desselben Jahres von ehemaligen Tänzerinnen eingereicht worden war. "Ich hatte so große Angst vor Menschen, dass ich nicht gesehen werden wollte." Irgendwann habe sie diese Angst überwunden. Lizzo betonte, dass die Begegnung mit einem Fan sie aus dieser Dunkelheit gerettet habe. Während eines Konzerts war ein unbekannter Zuschauer auf sie zugekommen, hatte sie umarmt und ihr versichert: "Lizzo, ich liebe dich."

Hintergrund ihrer Depression sind Vorwürfe aus den Klagen, die Lizzo unter anderem sexuelle Belästigung, Gewichtsdiskriminierung und Schikanen in einem toxischen Arbeitsumfeld vorwerfen. Die Sängerin wies diese Anschuldigungen in öffentlichen Statements vehement zurück. "Meine Arbeitsethik, meine Moral und meine Charakterstärke wurden infrage gestellt", sagte sie damals. Lizzo beschrieb die Monate nach der Klage laut People als eine Zeit, in der sie sich vor der Welt versteckte und kaum in der Lage war, Hoffnung zu schöpfen. Doch das spontane Zusammentreffen mit einem Menschen, der ihr Liebe schenkte, habe ihre Perspektive verändert. Dieses Erlebnis sei "lebensrettend" gewesen und habe teils Tausende von Unterstützern angelockt, die sie mit ihrer Zuneigung aus der Dunkelheit gezogen hätten. "Das ist die Art von Liebe, die man nur im echten Leben bekommen kann."

Lizzo, die laut eigenen Angaben in den vergangenen Monaten über zehn BMI-Punkte abgespeckt hat, nutzt ihre Plattform seither, um anderen Betroffenen Mut zu machen und ihnen zu raten, Hilfe zu suchen, wenn man sich selbst nicht helfen kann. "Sich jemandem anzuvertrauen, ist so schwer, aber so wichtig", appellierte sie von der Bühne und betonte, dass ihr neues Album "Love in Real Life" von diesen prägenden Erfahrungen inspiriert worden sei. Fernab ihrer Karriere spricht Lizzo oft leidenschaftlich über Selbstliebe und Akzeptanz, wie auch auf diesem Konzert: "Wenn du es hasst, wie du aussiehst, wende dich an jemanden, der dich liebt und der dir sagt: 'Du bist verdammt schön, so wie du jetzt bist, egal wie sich dein Körper verändert.' Denn du glaubst es vielleicht nicht, aber du bist etwas Besonderes."

Anzeige Anzeige

Getty Images Lizzo bei den Oscars 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige