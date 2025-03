Sängerin Lizzo feiert Bühnen-Comeback und neues Körpergefühl

Nach zwei Jahren Pause kehrt Lizzo (36) fulminant auf die Bühne zurück: Am Mittwoch versetzte die Sängerin das Publikum im ausverkauften Wiltern Theater in Los Angeles während ihrer "Real Life"-Minitour in Ekstase. Ihr Outfit, ein tief ausgeschnittener schwarzer Body aus Leder, zog dabei alle Blicke auf sich – und präsentierte die deutlich veränderte Figur der US-Amerikanerin. Laut eigenen Angaben habe sie in den vergangenen Monaten über zehn BMI-Punkte abgespeckt. Wie Daily Mail berichtet, performte Lizzo eine Mischung aus alten Hits wie "About Damn Time" und neuen Songs, darunter ihr jüngster Release "Love in Real Life". Während ihrer energiegeladenen Show habe sie mehrfach die Bühnenoutfits gewechselt und ihr neues Körpergefühl auch bei den Interaktionen mit ihren Tänzern sichtlich genossen.

Bereits im Januar 2025 hatte Lizzo stolz bekannt gegeben, dass sie ihr Abnehmziel nach langem Kampf endlich erreicht habe. Sie erklärte, mit einer Kombination aus Krafttraining und einer proteinreichen, gemüsebasierten Ernährung 16 Prozent Körperfett abgebaut zu haben. Im Gespräch mit Daily Mail zeigte sich Lizzo mit dem Ergebnis zufrieden: "Selbst jetzt gelte ich noch als krankhaft fettleibig, aber ich bin glücklich." Um Behauptungen zu entkräften, sie habe den Erfolg lediglich mithilfe von Medikamenten wie Ozempic erzielt, machte Lizzo klar, dass ihr Fortschritt allein harter Arbeit zu verdanken sei.

Lizzos Comeback steht allerdings auch im Schatten vorangegangener Kontroversen. Im vergangenen Jahr sah sie sich mit einer Klage von drei ehemaligen Tänzerinnen konfrontiert, die ihr diskriminierendes Verhalten vorwarfen. Lizzo bestritt die Anschuldigungen entschieden und erklärte, die Klägerinnen seien ihrerseits wegen unprofessionellen Verhaltens ermahnt worden. Einige der Vorwürfe wurden inzwischen vor Gericht abgewiesen. Damals hatte die Sängerin in Interviews mehrfach den hohen öffentlichen Druck betont, unter dem sie als Künstlerin stehe. Sie wolle mit ihrer Musik Positivität verbreiten, doch fühle sich oft missverstanden. Trotz der Herausforderungen scheint die 36-Jährige nun hoch motiviert, wieder all ihre Energie in ihre musikalische Karriere zu stecken.

Getty Images Lizzo bei den Oscars 2025

Getty Images Lizzo im Juli 2023

