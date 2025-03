Machine Gun Kelly ehrt verstorbenen Freund mit neuem Song

Machine Gun Kelly (34) macht eine schwere Zeit durch. Der Rapper verlor vor wenigen Tagen seinen besten Freund Luke Trembath. Während die Umstände seines Todes für die Öffentlichkeit weiterhin ungeklärt bleiben, verarbeitet MGK den Verlust des Snowboarding-Stars nun mit seiner Musik: Er veröffentlicht einen neuen Song mit dem Titel "Your Name Forever", in dem er ein paar letzte Worte an seinen Kumpel richtet. "Ich hätte nie gedacht, dass das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, auch das letzte Mal sein würde", beginnt der "Concert For Aliens"-Interpret das Lied und fährt fort: "Bei unserem letzten Streit habe ich Dinge gesagt, die ich nicht hätte sagen sollen. Ich habe dich verletzt und das wollte ich nicht."

Zu seinem Track veröffentlicht MGK außerdem ein Musikvideo. In diesem sind neben einer Performance auf einer Dachterrasse persönliche Szenen von Lukes Beerdigung zu sehen. Darüber hinaus zeigt eine Szene ein lebensgroßes Porträt des Podcasters, vor dem die Gäste der Trauerfeier aus Solidarität posieren. Der 34-Jährige bekam für die Aufnahme des Songs Unterstützung von bekannten Künstlern, darunter Synyster Gates und M. Shadows, Oli Sykes und Mod Sun (38), die ebenfalls in dem Clip zu entdecken sind. Zu seinem Instagram-Post, mit dem er sein Lied bekannt gab, schrieb er: "Ich werde dich vermissen, Bruder. Ich hoffe, dieser Song ehrt dein episches Vermächtnis. Es wird nichts mehr so sein wie früher."

Die Nachricht über den Tod des 38-Jährigen teilte MGK am vergangenen Samstag. Er postete einen emotionalen Social-Media-Beitrag, in dem er seine Trauer zum Ausdruck brachte und gestand, dass ihn der Verlust stärker getroffen habe als der Tod seines eigenen Vaters. "Ich habe viele Freunde verloren, aber noch nie einen Bruder", betonte der Musiker und ergänzte: "Es wird nie wieder einen Dingo auf diesem Planeten geben. Ein wahrer Rockstar, ohne jemals einen Song gemacht zu haben. Der loyalste, lauteste, charismatischste, witzigste und nervigste Mensch, von dem ich je die Ehre hatte, ihn zu kennen."

Getty Images Machine Gun Kelly im Februar 2025

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly und Luke Trembath

