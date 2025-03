Machine Gun Kelly trauert um seinen besten Freund Luke (38)

Machine Gun Kelly (34) hat seinen besten Freund und engen Vertrauten, den Snowboarding-Star Luke Trembath, auch bekannt unter The Dingo, verloren. Der Musiker teilte die Nachricht am Freitagabend in einem emotionalen Instagram-Post, in dem er seine Trauer zum Ausdruck brachte. Er schrieb, dass der Verlust von Luke ihn stärker getroffen habe als der Tod seines eigenen Vaters. "Ich habe viele Freunde verloren, aber noch nie einen Bruder", erklärte MGK. Besonders schmerzlich sei für ihn gewesen, seiner Tochter Casie Colson Baker die Nachricht zu überbringen, da auch sie eine enge Beziehung zu Luke hatte.

Luke war eine bekannte Figur in der Snowboard-Szene. Bereits im Alter von neun Jahren begann er mit dem Wettkampf-Snowboarden, und bereits mit 13 Jahren vertrat er Australien bei internationalen Wettbewerben. Nach seiner aktiven Zeit blieb er der Szene als Moderator und Podcaster erhalten und war unter anderem Gastgeber des "Unleashed Podcast", einer Show für die Marke Monster Energy. Neben seiner sportlichen Karriere überzeugte Luke viele durch seine charismatische Persönlichkeit, die MGK in seinem Beitrag als "laut, loyal, witzig und manchmal nervig" beschrieb.

Vielleicht kann die baldige Vaterschaft MGK über den Verlust seines Freundes hinwegtrösten. Gemeinsam mit seiner Ex Megan Fox erwartet er derzeit ein Kind. Die Vorfreude ist trotz der Trennung von der Schauspielerin groß. Erst vor wenigen Wochen schrieb der Musiker "Kann es kaum erwarten" in seiner Instagram-Story und ergänzte den Post mit Baby-Emojis.

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly und Luke Trembath

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

