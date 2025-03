Marie Reim will sich für ihre Fans die Haare braun färben

Marie Reim (24) sorgt für Diskussionen bei ihren Fans! Die Sängerin stellte in einer Instagram-Story die große Frage: "Blond oder Braun?" und spielte damit auf ihre Haarpracht an, die sie wohl verändern wolle. Neben einem Foto, das sie mit ihrer gewohnten blonden Mähne zeigt, präsentierte sie ein bearbeitetes Bild mit braunen Haaren. "Sagt mir die Wahrheit", forderte sie ihre Anhänger auf und ließ abstimmen. Das Ergebnis: Knapp 52 Prozent der 4262 Teilnehmer sprechen sich für den neuen Look aus. Doch was bedeutet das für die Musikerin? In ihrer Story reagierte sie mit den Worten "Ohja, und jetzt?" und versah die Nachricht mit Lach-Emojis. Ein Friseurtermin steht bislang noch nicht fest.

Auch in den Kommentaren unter einem ihrer Beiträge spiegelt sich das Abstimmungsergebnis wider. Während viele Fans klare Favoriten haben und etwa schreiben "Eindeutig Braun" oder "Braun finde ich schicker", geben sich andere versöhnlich. "Blond! Aber Braun sieht auch nicht schlecht aus", lautet ein Kommentar. Ein weiterer Follower geht sogar so weit zu sagen: "Die Wahrheit ist, dass du sehr schön bist." Ob sie ihren Look tatsächlich ändern wird, bleibt abzuwarten. Doch eines hat die Umfrage bereits bewiesen – Marie kann sich auf eine treue und begeisterte Fangemeinde verlassen, egal welche Haarfarbe sie trägt.

Marie Reim ist bekannt dafür, mit ihrem Stil zu spielen und beim Publikum für Überraschungen zu sorgen. Die Tochter der Schlagerstars Michelle (53) und Matthias Reim (67) hat nicht nur eine musikalische Familie im Rücken, sondern auch einen Sinn für Inszenierung. Mit auffälligen Outfits und kreativen Projekten zeigt sie immer wieder ihre Vielseitigkeit. Abseits der Bühne verriet sie kürzlich, dass sie sogar ein ungewöhnliches Studium aufgenommen habe. Für ihre Fans steht jedoch fest: Egal, ob Blond, Braun oder komplett anders – Marie bleibt ein Hingucker.

Instagram / mariereim_official Marie Reim, Schlagersängerin, 2025

Instagram / https://instagram.com/mariereim_official/ Matthias und Marie Reim, Vater und Tochter

