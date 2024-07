Kate Hudson ist "offen" für Romcom-Fortsetzung mit Matthew

Der Film "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?" mit Kate Hudson (45) und Matthew McConaughey (54) in den Hauptrollen etablierte sich in den frühen 2000er-Jahren zu einem absoluten Erfolgsfilm. Die Fans warten seither sehnlichst auf eine Fortsetzung der Romantikkomödie – und die beiden Hollywood-Größen würden sich dafür wohl sogar bereit erklären! Zu Gast bei "Watch What Happens Live" erzählt Kate dem Moderator Andy Cohen (56), dass wohl schon öfter über einen zweiten Teil nachgedacht wurde: "Ich glaube, sie denken immer darüber nach. Alles, was zählt, wäre das Drehbuch und ob Matthew und ich in das Drehbuch passen würden." Zur Freude ihrer Fans fügt sie hinzu: "Ich denke, wir sind beide total offen." Doch bisher sei es einfach nicht so weit gekommen...

Die gemeinsame Zeit während der Dreharbeiten haben die blonde Beauty und der "Interstellar"-Star früher in vollen Zügen genossen. "Wir haben uns sofort beieinander wohlgefühlt. Wir haben uns gegenseitig herausgefordert, haben diskutiert, aber auch viel zusammen gelacht", erklärte Matthew erst vor wenigen Monaten in einem People-Interview. Dass die Chemie zwischen den Schauspielern stimmt, sei vor allem in romantischen Film von großer Wichtigkeit. So könne das Leinwand-Paar besser von seiner Liebe zueinander überzeugen.

Dass Matthew die Rolle als Benjamin Barry, ein Mitarbeiter in einer New Yorker Werbeagentur, angenommen hatte, habe übernatürliche Gründe gehabt, wie der 54-Jährige im Interview mit Variety verriet. Ein Wahrsager soll ihm bei einem Spaziergang über den Weg gelaufen sein und gesagt haben: "Es gibt einen Film, den du gerade in Betracht ziehst. Es ist eine romantische Komödie. Du musst es tun, oder du wirst es für immer bereuen." Fasziniert von der Wahrheit der Aussagen des Hellsehers, habe er die Rolle kurz darauf angenommen.

Im vergangenen Jahr feierte der Kultfilm 20-jähriges Jubiläum. Matthew und Kate hatten sich das zum Anlass genommen, um dies mit einem gemeinsamen Livestream auf Instagram zu zelebrieren, in dem sie sich an die Zeit am Set zurückerinnerten. "Wenn du in eine Richtung gegangen bist, habe ich mich dir angepasst. Aber manchmal dachte ich auch: 'Ich bringe ihn ein wenig aus dem Konzept und schaue mir an, was dann passiert'", erklärte Kate. Geneckt hat die 45-Jährige ihren Co-Star also scheinbar schon früher gern.

Getty Images Kate Hudson, Sängerin und Schauspielerin

Getty Images Matthew McConaughey, März 2024

Getty Images Kate Hudson und Matthew McConaughey, Filmstars

