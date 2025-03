Nach AnNa R.s Tod stürmen Rosenstolz-Lieder die Charts

Am Montag hielt eine schockierende Nachricht die Musikwelt in Atem: Es wurde bekannt, dass die Rosenstolz-Sängerin AnNa R. (✝55) verstorben ist. Tausende Fans suchen nun Trost in den Songs des Elektro-Pop-Duos. Sie hören die Lieder, die zum Teil schon 20 Jahre alt sind, rauf und runter. Das zeigen nun jedenfalls die aktuellen Charts. Die drei Songs "Liebe ist alles", "Ich bin ich" und "Gib mir Sonne" halten sich seit Bekanntwerden der Todesnachricht auf den ersten drei Plätzen der deutschen iTunes-Charts.

AnNa R.s Andenken bleibt in ihren Songs verewigt. Doch ihr Bandkollege Peter Plate (57) hat für die Fans noch eine weitere Erinnerungsmöglichkeit geschaffen. Vor dem Berliner Theater des Westens hat Peter gemeinsam mit einem Rosenstolz-Fanclub ein Foto seiner verstorbenen Freundin aufgestellt. Laut Bild-Informationen war das Bild eines der Lieblingsaufnahmen von AnNa R. In dem Theater wird zudem bald das Musical "Die Amme" gespielt, in dem Songs der Band Rosenstolz genutzt werden – also der perfekte Ort für Fans, um Abschied zu nehmen.

Die berühmte Sängerin ist am Sonntag leblos in ihrer Wohnung in Berlin aufgefunden worden. Laut neuen Ermittlungen der Polizei war der Zeitpunkt ihres Todes jedoch schon einige Tage zuvor. Das berichtet die Berliner Morgenpost. Zur Todesursache ist bisher noch nicht viel bekannt. Die Beamten betonten lediglich, dass nach ersten Erkenntnissen nichts auf Fremdverschulden hindeutet. Es soll jedoch Hinweise geben, dass AnNa R. schon länger erkrankt gewesen sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosenstolz-Sängerin AnNa R. im Oktober 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Plate und AnNa R., Musik-Duo

Anzeige Anzeige

Hört ihr auch gerade Lieder von Rosenstolz? Ja, so kann ich AnNa R. erinnern. Nein, ich habe mich noch nicht dazu überwinden können. Ergebnis anzeigen