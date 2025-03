Rosenstolz-Sängerin Andrea "AnNa R." Neuenhofen ist tot

Traurige Nachrichten: Andrea "AnNa R." Neuenhofen (55) ist tot. Wie in einem offiziellen Statement auf Instagram bestätigt wird, starb die Sängerin der Band Rosenstolz völlig unerwartet im Alter von 55 Jahren in Berlin. Weitere Details zu den Umständen ihres Todes sind bisher nicht bekannt. Mit Peter Plate hatte sie 1992 die erfolgreiche Gruppe Rosenstolz gegründet, mit der sie zwölf Alben rausbrachte, bevor sie sich 2012 trennten. Seitdem zeigte sie sich nur noch selten in der Öffentlichkeit.

Mehr dazu in Kürze hier auf Promiflash.

