Schlagerstar Roland Kaiser hängt Songwriting an den Nagel

Roland Kaiser (72) ließ seine Fans mit einer überraschenden Botschaft aufhorchen: Der Schlagerstar, der kürzlich mit seinem neuen Album "Marathon" große Chart-Erfolge feiern konnte – Platz 2 in Deutschland und Platz 1 in Österreich –, verriet in einem Interview mit Express.de, dass er sich vom Songwriting zurückgezogen hat. Er lässt nun andere für sich texten – es sei denn, Kollegen bitten ihn darum, für sie kreativ zu werden. Zu dieser Entscheidung erklärte der Musiker: "Ich habe mich davon verabschiedet, für mich selbst Texte zu schreiben. Wenn mich Künstler-Kolleginnen oder -Kollegen darum bitten, dann tue ich das. Aber für mich selbst texte ich nicht mehr."

Als Grund für seine Entscheidung nannte Roland, dass er im Laufe seiner Karriere bereits genug Lieder verfasst habe. Große Hits wie "Santa Maria", "Dich zu lieben" oder "Joana" entstanden gemeinsam mit seinem langjährigen Kollegen Norbert Hammerschmidt. "Irgendwann habe ich mir gesagt, dass Autorinnen und Autoren für mich schreiben sollen, die ein Stück entfernt sind, einen anderen Blick auf mich haben und andere Worte wählen", erklärte der Sänger. Sein aktuelles Album enthält unter anderem den Song "Was aus euch wird", der von Eric Philippi geschrieben wurde. Roland zeigte sich beeindruckt, wie der Titel sein Verhältnis zu seinen Kindern widerspiegelt und lobte: "Eric Philippi hat eine sehr erwachsene Schreibweise gewählt und spricht mir aus dem Herzen."

Roland gilt seit Jahrzehnten als einer der größten Stars des deutschen Schlagers. Er macht keinen Hehl daraus, wie wichtig ihm seine Familie ist. Der Sänger, der seit den 1970er Jahren auf der Bühne steht, ist seit mehr als 25 Jahren mit seiner Frau Silvia verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder, die er stets als "großartige Persönlichkeiten" beschreibt. Der Song "Was aus euch wird" stellt so auch ein weiteres liebevolles Statement des Sängers zu seiner Familie dar.

Getty Images Roland Kaiser in Leipzig, November 2024

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Familie, Dezember 2024

