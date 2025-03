Endlich L.A.: Für diese Girls ist GNTM schon wieder vorbei

Kaum setzen die Mädels von Germany's Next Topmodel einen Fuß auf amerikanischen Boden, geht es für die Kandidatinnen auch schon auf den Laufsteg. Viel Zeit, um sich in Los Angeles umzusehen, blieb ihnen nicht – gleich am ersten Tag gibt es einen Entscheidungs-Walk. Heidi Klum (51) holt sich dafür natürlich auch wieder prominente Unterstützung aus der Modelwelt zur Hilfe. Supermodel Anok Yai wird der Modelmama als Gastjurorin fleißig unter die Arme greifen. Die Challenge hat es diese Woche wieder in sich: Anstatt eines geraden Laufstegs müssen die Models in wahrlich extravaganten Kleidern über einen holprigen Waldlaufsteg laufen. Dabei geht es in Stilettos über Stock und Stein – und das bringt einige der Kandidatinnen ins Straucheln. Am Ende verabschiedet sich Heidi allerdings von nur einer Kandidatin: Laura.

Allerdings ist sie nicht die Einzige aus der Gruppe, auf die die Zuschauer in Zukunft verzichten müssen. Safiyah musste aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig aus der Show austreten. Doch ihre Chance, Deutschlands nächstes Supermodel zu werden, hat sie noch nicht ganz verspielt: Heidi hat ihr für die nächste Staffel bereits eine Wildcard versprochen. Mit dieser darf sie direkt unter den Top 20 einsteigen. So traurig das auch ist, gibt es allerdings auch eine wundervolle Überraschung für eine andere Kandidatin: Canel wurde aus der Ferne für einen unglaublichen Gig gebucht. Sie darf auf der Berliner Fashion Week für Marcel Ostertag laufen! Deswegen geht es für die gebürtige Duisburgerin erstmal kurz zurück, bevor sie zusammen mit den anderen Girls in das Model-Penthouse einziehen kann.

Um die ersten Jobs ging es auch kurz bevor die Mädels in den Flieger nach L.A. gestiegen sind. Noch in München buhlten die Models bei vier großen Castings um Shootings mit Elle, Sports Illustrated, InStyle und Douglas. Dabei sahnte vor allem eine Kandidatin einen Großteil der Jobs ab. Daniela konnte sich drei der vier Jobs sichern und ging damit als Überfliegerin hervor. Ihr Walk läuft allerdings nicht so flüssig: Sie guckt oft nach unten, ist sehr vorsichtig. Dadurch geht jedoch ihr Selbstbewusstsein flöten – was Heidi auch kritisiert. Daniela wackelt trotz ihrer vielen Jobs und kann sich nur ganz knapp in die nächste Woche retten.

ProSieben/Max Montgomery Laura bei "Germany's Next Topmodel", 2025

ProSieben/Max Montgomery GNTM-Daniela, 2025

