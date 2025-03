Eskalation: Kanye West bezeichnet Ex Kim als Sexhändlerin

Die Co-Parenting-Beziehung zwischen Kim Kardashian (44) und Kanye West (47) hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. In einer Reihe von Posts auf X beleidigt der Rapper jetzt den Reality-TV-Star und dessen Familie. Der Grund: Ihre gemeinsame Tochter North hat bei einem Song der Künstlerin FKA Twigs (37) mitgewirkt und ist in einem begleitenden Social-Media-Video zu sehen. "Die Kardashians sind Sexarbeiterinnen und betreiben Sexhandel mit all den schwarzen Kindern, die sie strategisch bekommen", schreibt er, während er seine Ex-Frau in einem weiteren Beitrag ebenfalls als "Sexhändlerin" bezeichnet.

Dass das Verhältnis zwischen dem "Heartless"-Interpreten und Kim angespannt ist, ist nichts Neues. Wie TMZ berichtet, ist das Thema Sexhandel bereits vergangene Woche in einer Notfallanhörung wegen North aufgekommen. Quellen zufolge soll der The Kardashians-Star ein Treffen zwischen Kanye und der 11-Jährigen gestoppt haben, als sie erfuhr, dass sich die Social-Media-Bekanntheiten Andrew und Tristan Tate zu dem Vater-Tochter-Duo gesellen wollten. Insbesondere Andrew ist für seine "toxische Männlichkeit" bekannt und sorgte in der Vergangenheit mit chauvinistischen und frauenfeindlichen Äußerungen für Aufruhr.

Ob das Ex-Paar eine Lösung für ihre Streitigkeiten findet, bleibt abzuwarten. Es ist derzeit aber hauptsächlich die musikalische Karriere ihres Nachwuchses, die im Mittelpunkt ihrer Auseinandersetzungen steht. Kanye veröffentlichte erst kürzlich einen Song, auf dem North mit P. Diddy (55) und dessen Sohn Christian "King" Combs (26) zu hören war. Die Unternehmerin soll laut Us Weekly versucht haben, die Publikation aufzuhalten, da sie ihr Kind vor Diddys umstrittenem Image schützen wollte. Nun soll Kim sogar überlegen, das gemeinsame rechtliche Sorgerecht für ihre vier Kinder gerichtlich aufheben zu lassen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West im August 2024

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern