Kryptische Zeilen: Will Serkan Yavuz Samira zurückgewinnen?

Im Februar dieses Jahres sorgten Serkan (31) und Samira Yavuz (31) für einen Paukenschlag: Das Bachelor in Paradise-Paar gab nach seiner Hochzeit und zwei gemeinsamen Kindern seine Trennung bekannt. Bisher schien das Liebes-Aus auch endgültig zu sein – doch Samira bringt nun die Gerüchteküche zum Brodeln. Ein Follower möchte von der TV-Bekanntheit wissen, ob Serkan sich bemüht, sie zurückzugewinnen. "Manche Dinge sind in Bewegung, aber nicht immer so, wie man sie erwartet", lautet ihre kryptische Antwort auf Instagram.

Ob für die Ehe der beiden noch Hoffnung besteht, bleibt allerdings fraglich. In Kürze steht nämlich auch schon die räumliche Trennung des Noch-Ehepaares an: Während die Content Creator derzeit noch in ihrem gemeinsamen Haus wohnen, plant Samira derzeit ihren Umzug in eine Vierzimmerwohnung. Doch auch wenn ihr neues Heim deutlich kleiner als das alte Haus ist, ist es offenbar genau das, was Samira derzeit braucht. "Ich habe das Gefühl, ich brauche den Neustart und ich muss mir mein Leben irgendwie neu aufbauen, neu strukturieren. Und ich glaube, es hilft mir auch, mich selbst neu zu finden", erklärte sie in ihrem Podcast "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira".

Trotz der bald anstehenden räumlichen Trennung steht eine Sache aber offenbar noch nicht fest: Wie die Beauty erst kürzlich in einem Q&A auf Instagram verriet, wisse sie noch nicht, ob sie sich auch scheiden lassen will. "Da habe ich tatsächlich noch keinen Gedanken dran gehabt. Es ist aktuell bei mir so viel los, dass mir ein Papier in einem Ordner nicht wichtig erscheint", gab sie ehrlich zu.

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit

Anzeige Anzeige