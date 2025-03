Lola Weippert geht in Socken und barfuß auf öffentliche Klos

Lola Weippert (28) kennt da nichts! Auf Instagram macht die Temptation Island-Moderatorin ein skurriles Geständnis. "Ich gehe [in Socken] auf öffentliche Toiletten", gibt die Influencerin in einem Video preis, in dem sie stolz ihre Socken in die Kamera hält. Doch damit nicht genug. Lola gesteht: "Manchmal bin ich auch barfuß." Sie erklärt, dass sie damit gar kein Problem hat: "Ich laufe auch barfuß durch Berlin. Ich gehe auch gerne in Socken oder barfuß im Flieger aufs Klo."

"Sagt mir bitte, ich bin nicht die Einzige?", appelliert Lola unter dem Beitrag an ihre Fans – doch sie wird kurzerhand vom Gegenteil überzeugt. In den Kommentaren des Posts zeigen sich zahlreiche Nutzer nämlich sehr abgeneigt. "Was ist mit Schuhen? Alleine wenn ich dran denke, was ich schon alles auf öffentlichen Toiletten gesehen habe, würde ich das niemals barfuß oder mit Socken tun", empört sich eine Userin. Ein weiterer Fan stimmt zu: "Ich will nach öffentlichen Toiletten oft sogar meine Schuhe desinfizieren. Niemals würde ich da mit weißen Socken rein."

Im Netz zeigt sich Lola oftmals ungefiltert und berichtet offen über diverse Themen – ob über ihre ADHS-Diagnose, ihren Tumor oder ihre vergangenen Mobbing-Erfahrungen. Erst kürzlich machte sie ein weiteres wichtiges Thema öffentlich. Lola leidet unter Endometriose, einer schmerzhaften Krankheit, unter der fast jede dritte Frau leidet. "Jeden Monat erlebe ich die quälenden Schmerzen, die für Außenstehende unsichtbar bleiben, und fühle mich oft missverstanden", berichtete sie ehrlich von ihren Erfahrungen.

AEDT / ActionPress Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im Januar 2025

