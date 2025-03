Nach 50. Geburtstag: Eva Longoria strahlt in rotem Kleid

Eva Longoria feierte am Sonntag ihren 50. Geburtstag. Im Netz kündigte die Desperate Housewives-Darstellerin an, diesen Meilenstein einen ganzen Monat lang zu zelebrieren. Dieses Versprechen erfüllt die Schauspielerin nun mit einem spektakulären Outfit. Bei der Eröffnung des Musicals "Buena Vista Social Club" zeigt sie sich in einem hautengen Kleid. Die Seiten der feuerroten Robe sind transparent und betonen die Silhouette der gebürtigen Texanerin. Zu dem edlen Kleidungsstück kombiniert der Filmstar rote High Heels und trägt seine braunen Haare in leichten Wellen.

Am vergangenen Wochenende teilte Eva einige Eindrücke ihrer Geburtstagsparty auf Instagram. Die Sause fand auf einer Luxusjacht im Hafen von Miami statt. Auf den Fotos waren unter anderem ihre Schauspielkollegen Jessica Alba (43), Marc Anthony (56) und Gabrielle Union (52) zu sehen, mit denen das Geburtstagskind ausgelassen tanzte. Auch Sohnemann Santiago Enrique Bastón (6) zeigte sich gut gelaunt auf der Tanzfläche. Zu den Schnappschüssen schrieb die Serienbekanntheit: "Ich bin dankbar, so schön angefangen zu haben, meinen Geburtstag zu feiern – es wird einen Monat lang dauern. Ich fühlte mich so geliebt! Vielen Dank an alle, die mir zum Geburtstag gratuliert haben! Ich bin bereit für dieses neue Jahrzehnt."

Evas Mann José Bastón ist auf den Fotos von ihrer Geburtstagsfeier nicht zu erkennen. Trotz seiner berühmten Ehefrau hat der Produzent wenig Interesse daran, in der Öffentlichkeit zu stehen. "Er hasst Instagram. Er sagt immer: 'Bitte poste mich nicht auf deinem Kanal.' Deshalb ist er in meinen Posts kein Thema, auch wenn ich versuche, ihn trotzdem hin und wieder mit reinzuschmuggeln", verriet der TV-Star im November gegenüber Daily Mail.

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Eva Longoria

Getty Images Eva Longoria, José Bastón und Sohn Santiago im Mai 2019

