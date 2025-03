Netz-Star Ann-Kathrin Bendixen wehrt sich gegen Bodyshaming

Ann-Kathrin Bendixen ist superschlank. Ein Blick auf ihre früheren Social-Media-Beiträge verrät aber, dass das auch schon immer so gewesen ist. Trotzdem bekommt die Influencerin regelmäßig negative Kommentare, sie sei so dünn geworden. In ihrer Instagram-Story wehrt sie sich nun gegen das Bodyshaming. "Bekomme momentan so viele Nachrichten in die Richtung. [...] Ich wiege einfach gefühlt nichts und das ist auch okay, solange ich gesund bin und gut esse. Genauso wie es okay ist, wenn du ein wenig mehr auf den Rippen hast, solange es noch gesund ist", stellt sie klar.

Auch hier betont Ann-Kathrin noch mal, dass sie bereits seit Jahren ihr Gewicht halte. "Finde es irgendwie lustig, weil ich die letzten vier Jahre immer um die 50 Kilogramm gewogen habe und mir nie Gedanken um mein Gewicht gemacht habe, sondern einfach relativ gesund lebe und mich viel bewege", erklärt sie. Böse Kommentare wie: "Mein Gott, du hast ja keine 45 Kilogramm mehr" und "Mädchen, du wirst ja immer weniger" versuche sich die junge Frau nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen. Stattdessen bedankt sie sich sogar noch dafür, dass ihre Community sich um sie sorge, betont aber: "Das Gewicht werde ich in zehn Jahren wahrscheinlich immer noch haben." Denn die einstige 7 vs. Wild-Kandidatin wisse: "Mein Papa, der ist genauso dünn. Das ist einfach bei uns so und ich bin gesund." Trotzdem wolle sie ihre Fans für dieses Thema sensibilisieren: "Stell dir mal vor, du bist magersüchtig und dann kriegst du solche Kommentare."

Die Streamerin reist mit ihrem Motorrad durch die Welt und lässt ihre Community an ihren Abenteuern teilhaben. Dabei ist sie aber nicht nur alleine unterwegs. Unter anderem begleitete sie schon ihr ehemaliger Let's Dance-Kollege Gabriel Kelly (23) auf einer aufregenden Reise durch Vietnam. Auf ihrem Abenteuer erlebten die beiden TV-Stars aber nicht nur Positives – unter anderem erlitt die 25-Jährige einen gefährlichen Unfall mit ihrem Roller.

Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen, Influencerin

Instagram / affe_auf_bike Gabriel Kelly und Ann-Kathrin Bendixen, September 2024

