Das waren für "Affe auf Bike" die schlimmsten Reisemomente

Ann-Kathrin Bendixen, vielen besser bekannt als "Affe auf Bike", hat auf Instagram offen über die prägendsten und schwierigsten Erlebnisse ihrer Weltreise gesprochen. Die Social-Media-Abenteurerin, die aktuell bei ihrem Freund verweilt, ist normalerweise mit ihrem Motorrad rund um den Globus unterwegs. Besonders bewegend: Ann-Kathrin wurde unter anderem von einem tollwütigen Hund ins Bein gebissen, stürzte in einen Wasserfall und verlor dabei all ihre Wertsachen oder erlitt bei einer Afrika-Tour einen Knochenbruch. Trotz dieser brenzligen Situationen betont sie immer wieder, wie gerade das Unerwartete nicht nur Herausforderungen, sondern auch wertvolle Begegnungen mit sich brachte.

Mit ungeschöntem Blick schildert die Influencerin weitere prägende Erfahrungen ihrer Reise. Ihr Unfall mit dem tollwütigen Hund hätte schwerwiegendere Folgen haben können – doch dank der schnellen Hilfe der Einheimischen lernte sie, Risiken besser einzuschätzen. Ein anderes Erlebnis, das zunächst wie ein Desaster wirkte, entwickelte sich zu einem unvergesslichen Abenteuer: Nach dem Sturz in den Wasserfall nahm eine fremde Familie sie bei sich auf, bot ihr Unterkunft und eine warme Mahlzeit – anfängliche Ängste wurden durch Solidarität ersetzt. Selbst als ihr in Afrika der gebrochene Fuß falsch zusammenwuchs, blieb sie gelassen und bezeichnete es als "kein großes Drama". Ein ständiger Begleiter auf ihrer Reise seien jedoch übergriffige Menschen gewesen – und das gerade in Ländern, die als besonders sicher gelten. Besonders wichtig war ihr dabei die Erkenntnis: "Es ist nicht das Land, sondern der Mensch."

Abseits der dramatischen Erlebnisse entstehen bei Ann-Kathrin immer wieder auch positive Erfahrungen. In früheren Interviews berichtete sie von engen Freundschaften, die gerade in Krisensituationen gewachsen sind – etwa nach ihrem schweren Kreuzbandriss in Vietnam, über den auch im Zusammenhang mit Gabriel Kelly (23) berichtet wurde. Die Social-Media-Bekanntheit ist dafür bekannt, selbst in schwierigen Momenten das Gute zu erkennen, und betont, dass echte Freundschaften und Zusammenhalt auf Reisen ein großes Geschenk sind. Ihre Community schätzt neben ihrem Abenteuergeist vor allem ihre positive Einstellung und die Offenheit, mit der sie auch über persönliche Rückschläge spricht – und sieht in ihr ein Vorbild für Mut und Zuversicht, selbst an den vermeintlich dunklen Tagen.

Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen, Influencerin

Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen in Vietnam

