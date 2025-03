Ohne Prinzessin Kate: Prinz William auf Solo-Tour in Estland

Prinz William (42) hat seine erste Auslandsreise des Jahres angetreten. Für den britischen Thronfolger ging es nach Estland – allerdings ohne seine Frau Kate (43). Davon lässt er sich aber offenbar nicht die Laune vermiesen. Wie unter anderem People berichtet, traf er in dem osteuropäischen Land zuerst den Präsidenten Alar Karis und schüttelte dem Politiker mit bester Laune die Hand. Vor Ort warteten auch direkt jede Menge Royal-Fans auf den Prinzen von Wales. Doch der wohl wichtigste Stopp folgte noch: William besuchte die in Estland stationierten britischen Truppen, die dort an einer NATO-Operation beteiligt sind.

Für Williams Position als Repräsentant des britischen Königshauses ist diese Reise eine wichtige Etappe – immerhin wird er diese Rolle als zukünftiger König noch mehr erfüllen müssen, als er es jetzt tut. Vor allem die anstehenden Treffen mit Familien aus der Ukraine sind dafür entscheidend. "Dies ist eine Fortsetzung der Entwicklung seiner Rolle als globaler Staatsmann. [...] Es ist eine Gelegenheit für ihn, einen Besuch dieser Art als Prinz von Wales zu unternehmen und angesichts der Tatsache, dass es sich um eines der größten politischen Themen handelt, [...] ist dies ein Beweis dafür, dass er als staatsmännische Figur wächst", erklärt ein Vertreter des Prinzen.

Die Rolle scheint William schon bestens zu beherrschen – allerdings vermutlich noch mehr, wenn Kate an seiner Seite ist. Nach einem anstrengenden Jahr 2024 zeigen die beiden sich heute mehr denn je als starke Einheit. In der Öffentlichkeit gelten sie als zwei der beliebtesten Royals überhaupt. Ein Grund dafür könnte auch ihre Bodenständigkeit sein. Wie der ehemalige Mitarbeiter Jason Knauf in einem Interview mit "60 Minutes Australia" erklärte, sei der persönliche Frieden dem Ehepaar wesentlich wichtiger als jegliche Berühmtheit: "Sie sind nicht wirklich daran interessiert, Teil des Celebrity-Rummels zu sein." Ihre Aufgaben als Royals und die Familie haben für die beiden Priorität.

Getty Images Prinz William mit dem estnischen Präsidenten Alar Karis, März 2025

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kate und Prinz William von Wales

