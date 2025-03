So sehr litt Prinz William unter Kates Krebsdiagnose

Prinz William (42) musste eine der schwersten Zeiten seines Lebens durchstehen, als seine Frau, Prinzessin Kate (43), und sein Vater, König Charles III. (76), im Abstand von nur wenigen Wochen die Diagnose Krebs erhielten. Der ehemalige Palastmitarbeiter Jason Knauf, der lange als Kommunikationssekretär für das royale Paar tätig war, schilderte nun in der TV-Sendung "60 Minutes Australia", wie tief der Thronfolger von diesen Nachrichten getroffen wurde. "Es war furchtbar, absolut furchtbar. So niedergeschlagen habe ich ihn noch nie gesehen", verriet Jason laut Mirror. Besonders belastend sei die Situation gewesen, weil Kate und William es zunächst geheim halten mussten – sogar vor ihren drei Kindern.

Erst nachdem Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) von der Diagnose erfahren hatten, gingen Kate und William mit der Nachricht an die Öffentlichkeit. In den Wochen zuvor hatte es im Internet wilde Spekulationen gegeben, die die Situation zusätzlich erschwerten. Die Reaktionen reichten von öffentlicher Anteilnahme bis hin zu voreiligen Mutmaßungen. "All diese verrückten Verschwörungstheorien machten die Runde. 'Ist sie wirklich krank?'", erklärte Jason im Interview. Neben der Sorge um Kate sei Williams Alltag auch durch die Bekanntgabe der Krebsdiagnose seines Vaters Charles erschwert worden, der sich weiterhin in Behandlung befindet.

Hinter den Türen des Palastes zeigte William Stärke – etwas, das er nach eigenen Aussagen schon früh lernen musste. Seine eigene Kindheit wurde von der medialen Aufmerksamkeit und dem Verlust seiner Mutter, Prinzessin Diana (✝36), geprägt. Heute sei seinem ehemaligen Berater zufolge eine seiner größten Sorgen, wie er seine Kinder auf ein Leben in der Öffentlichkeit vorbereiten kann. Kate, die sich zum Glück mittlerweile in Remission befindet, ist seit ihrer Hochzeit mit William im Jahr 2011 eines der beliebtesten Gesichter der Royals. Die dreifache Mutter wird nicht nur für ihre Eleganz bewundert, sondern auch für ihre große Hingabe, mit der sie sich für wohltätige Zwecke einsetzt – ein Engagement, das sie trotz persönlicher Schicksalsschläge aufrechterhält.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, Prinzessin Kate und Prinz William im März 2013

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kate und Prinz William von Wales

Anzeige Anzeige

Anzeige