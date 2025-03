Prinz William mischt sich gerne inkognito unter Fußballfans

Prinz William (42) hat in einem Interview mit The Sun ein überraschendes Detail seiner Fußball-Leidenschaft verraten: Er beteiligt sich unter einem anonymen Nickname aktiv in Online-Foren, um mit anderen Fans vor Fußballspielen zu diskutieren. Details zu seinem Nutzernamen oder seinen Beiträgen gab der Prinz jedoch nicht preis – im Netz bleibt er ein Fußballfan wie jeder andere. "Ich mische mich gerne unter die Fans, das ist eine ganz besondere Atmosphäre", schwärmte William im Gespräch weiter.

Der begeisterte Fußballfan unterstützt seit Jahren den englischen Klub Aston Villa, der aktuell vor einem wichtigen Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain steht. Im Gespräch erläuterte der Prinz, dass er Fußballspiele häufig gemeinsam mit seinen Kindern vor dem TV verfolge. Dabei scherzte er: "Wenn die Kinder zu Hause sind, schaffe ich es nicht immer, vor dem Spiel ein Bier zu trinken."

Schon in seiner Kindheit verbrachte William viel Zeit mit sportlichen Aktivitäten. Die Fußball-Leidenschaft teilt er sich mit seinen Kindern, besonders mit seinem ältesten Sohn George (11), der ebenfalls ein großes Interesse an Fußball zeigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William schaut mit Thomas van Straubenzee und Edward van Cutsem ein Spiel von Aston Villa FC

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William jubelt mit Edward van Cutsem beim Tor von Aston Villa gegen Club Brugge KV

Anzeige Anzeige

Anzeige