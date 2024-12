Prinz George feiert sein Debüt beim royalen Fußballspiel

Prinz George (11) hat erstmals an einem ganz besonderen royalen Ereignis teilgenommen. Gemeinsam mit seinem Vater Prinz William (42) schnürte der Royal die Schuhe für das traditionelle Fußballspiel auf dem Sandringham-Anwesen, das jedes Jahr vor Weihnachten stattfindet. Die beiden trugen blaue Trikots und spielten Seite an Seite für das Team, das aus Mitarbeitern des Anwesens und Dorfbewohnern bestand. Am Spielfeldrand unterstützten Prinzessin Kate (42) sowie Georges Geschwister, Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6), das Vater-Sohn-Duo. Während William immer wieder seine fußballerischen Fähigkeiten zeigte, beeindruckte George die Zuschauer mit seiner Hingabe, seiner natürlichen Athletik und seinem Talent auf dem Platz.

Die Sandringham-Partie hat lange Tradition und ist ein Highlight der festlichen Saison des britischen Königshauses. Aston-Villa-Fan William spielt seit Jahren bei diesen Matches mit und wurde früher oft von seinem Bruder Prinz Harry (40) begleitet. Dieses Mal war es George, der erstmals in die Fußstapfen seines Vaters trat und für Begeisterung sorgte, wie hello! berichtete. Auch Louis mischte mit und spielte abseits des eigentlichen Spiels mit einem Ball, während Charlotte und Kate für Stimmung sorgten. Kate kleidete sich stilvoll und winterlich in Violett- und Beige-Tönen und genoss sichtlich den Familienausflug. Beobachter lobten besonders Georges Teamgeist und die Harmonie innerhalb der Familie, die gemeinsam das Spiel genoss.

Prinz William ist ein bekannter Fußballenthusiast und leidenschaftlicher Anhänger von Aston Villa. Seinen Sohn George versuche er dennoch, nicht zu beeinflussen, wie er einst in einem Podcast verriet. Der junge Royal entwickelte zwischenzeitlich Interesse an verschiedenen Vereinen, auch an Chelsea, bevor er sich offenbar wieder mehr für die Leidenschaft seines Vaters begeistern konnte. Die Verbindung zwischen William und George beim Thema Fußball zeigte sich zuletzt auch im Sommer, als die beiden beim Endspiel der Euro 2024 in Berlin gemeinsam England anfeuerten. Das Spiel in Sandringham schien nicht nur ein festliches Event, sondern auch ein besonderer Moment der Vater-Sohn-Bindung zu sein.

Getty Images Prinz William erklärt Prinz George das Fußballspiel Spanien gegen England

Getty Images Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz William und Prinz George, Dezember 2024

