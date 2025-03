Selena Gomez teilt süßes Throwback-Video aus ihrer Kindheit

Die Fans von Selena Gomez (32) sind ganz verrückt nach ihrer neuen Musik. Das gemeinsame Projekt mit ihrem Verlobten Benny Blanco (37) wird am 21. März erscheinen – ein paar der Songs veröffentlichen sie bereits. Mit ihrem aktuellen Instagram-Beitrag heizt sie die Vorfreude kräftig an – und teilt gleichzeitig einen süßen Rückblick auf den Beginn ihrer Karriere. In dem Video zu sehen: Selena in ihren frühen Teenie-Jahren bei einem Vorsprechen. "Ich bin Selena und du siehst mich im Disney-Channel", sagt sie selbstsicher einen einstudierten Werbespruch in die Kamera. Zu ihrem Beitrag schreibt die Künstlerin: "Wir werden nicht jünger." Eine Anspielung auf den Text ihres neuen Songs "I Said I Love You First".

Das Vorsprechen der jungen Selena lässt darauf schließen, dass es vor ihrer Zeit als Star von "Die Zauberer vom Waverly Place" aufgenommen wurde – demnach ist Selena darauf etwa zwölf oder 13 Jahre alt. Schon damals wusste sie ganz genau, was sie möchte. "Ich versuche, in meine Gesangs- oder Schauspielkarriere einzusteigen. Ich habe Gesangsunterricht und solche Sachen. Es ist das, was ich machen möchte, wenn ich älter bin", erzählt sie fröhlich in der Aufnahme. Der Clip rührt nicht nur die 32-Jährige selbst, sondern auch ihre Community und ihre Freunde. Nicht nur ihre Familie, auch viele ihrer Fans verfolgen Selenas Karriere, seit sie eine Teenagerin war. "Guck, wie weit du gekommen bist", schwärmt ein Nutzer. "Nur ein kleines Mädchen aus dem Northside von Grand Prairie, das ihre Träume niemals aufgegeben hat", kommentiert Selenas Cousine Priscilla DeLeon den Beitrag. Ihr Verlobter Benny schreibt: "Warum macht mich das so emotional?"

Während Selena in Erinnerungen an die Vergangenheit schwelgt und gemeinsam mit Benny ihr neues Album bewirbt, stecken die Beauty und der Musikproduzent mitten in ihrer Hochzeitsplanung. Wie die Only Murders In The Building-Darstellerin in einem Interview mit Rolling Stone verriet, würde die Organisation der Feier aber im Moment den Kürzeren ziehen. "Ich habe das Gefühl, dass dies eine ganz besondere Zeit ist, die wir in das Album einbringen können. Es ist eine Chance für uns, unser Herz komplett zu öffnen und das mit der Welt zu teilen. Das ist im Moment mein Hauptaugenmerk", verriet sie. Die Frage aller Fragen stellte der 37-Jährige seiner Liebsten im Dezember vergangenen Jahres.

Getty Images Selena Gomez im Jahr 2008, Variety's Power of Youth Event in Los Angeles

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, Musiker

