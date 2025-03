So geht es Sarah-Jane Wollny nach operativer Hautstraffung

Sarah-Jane Wollny (26) ließ kürzlich eine operative Hautstraffung vornehmen. Nun meldet sich die Die Wollnys-Bekanntheit bei ihren Fans auf Instagram und gibt ein offenherziges Update. Sie berichtet: "Nach der OP habe ich drei bis vier Tage gebraucht, bis mein Kreislauf wieder komplett da war. Ist nach siebeneinhalb Stunden Narkose aber normal, sowas ist ja auch anstrengend für den Körper." Wie viele Kilos sie durch den Eingriff, bei dem auch Fett abgesaugt wurde, letztendlich verloren hat, kann Sarah-Jane zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. "Ich habe noch extreme Schwellungen und Wassereinlagerungen durch die OP", erklärt sie und verspricht, Bescheid zu geben, wenn sie mehr weiß. Das könne allerdings mehrere Wochen bis Monate dauern.

Sobald es soweit ist, möchte die 26-Jährige ihre Fans selbstverständlich auch mit Vorher-Nachher-Bildern versorgen, die ihre gesamte Transformation zeigen. Allzu quälend sei die umfangreiche Operation für Sarah-Jane nicht gewesen. "Eher so ein Spannungsgefühl und manchmal leichter Wundschmerz an den Armen. Die Beine schmerzen, wie als wenn man auf einen blauen Fleck drückt", beschreibt sie ihr Befinden nach dem Eingriff. Während der Heilungsphase erhält Sarah-Jane tatkräftige Unterstützung von ihrer Familie rund um Mama Silvia Wollny (60) und ihrem Freund Tinush Nasri.

In den vergangenen Monaten und Jahren ist es Sarah-Jane gelungen, ihr Gewicht konsequent zu reduzieren. Von 127 Kilogramm schaffte sie es runter bis auf 76 Kilogramm. Wie sie während ihrer Teilnahme an Temptation Island V.I.P. erzählte, könne sie ihr Gewicht nun rund um die 80-Kilogramm-Marke halten. Durch ihren Gewichtsverlust hatte sie jedoch überschüssige Haut an Armen, Beinen und Bauch, die ihr Selbstwertgefühl belastete.

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, TV-Persönlichkeit

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Internetbekanntheit und Reality-TV-Star

