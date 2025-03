So verstehen sich Jimi Blue und Cheyenne Ochsenknecht heute

Zwischen Cheyenne Ochsenknecht (24) und ihrem Bruder Jimi Blue (33) herrschte in der letzten Zeit dicke Luft. Nachdem das Geschwisterpaar zunächst öffentlich miteinander gebrochen hatte, schienen sich die beiden zuletzt wieder anzunähern. Der Musiker ist sogar in der neuen Staffel der Familienserie Diese Ochsenknechts mit dabei. Im Rahmen einer Pressekonferenz zum Auftakt der vierten Staffel der Realityshow sprachen die TV-Bekanntheiten in Anwesenheit von Promiflash über ihr aktuelles Verhältnis zueinander. Dabei erklärte die zweifache Mama, dass sie zwar manchmal noch etwas zurückhaltend sei, in vielen Situationen zwischen den beiden aber wieder alles ganz normal sei.

Zurzeit scheint zwischen ihnen also wieder alles im Lot zu sein – auch den Kontakt halten der Schauspieler und seine Schwester regelmäßig, auch wenn Jimi mittlerweile in Italien wohnt. Um sich nicht aus den Augen zu verlieren, telefoniert das Duo sehr regelmäßig über FaceTime. Dabei ist es offenbar vor allem Cheyenne, die die Videoanruffunktion nutzt – laut Jimi rufe sie ihn manchmal bis zu zehnmal am Tag an.

Ihr zuvor schlechtes Verhältnis thematisierte vor allem Cheyenne häufig im Netz. Unter anderem warf sie ihrem großen Bruder vor, ihr nicht zur Geburt ihres Sohnes gratuliert zu haben – eine Anschuldigung, die Jimi zurückwies. Vor allem seine veränderte Art schien Cheyenne damals zu ärgern. "Wenn er der alte Jimi wieder ist, dann sehr gerne, den vermisse ich nämlich tagtäglich. Aber den neuen Jimi nicht. Der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst", wetterte sie im vergangenen Jahr in einem RTL-Interview.

Anzeige Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

Anzeige Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Cheyenne Ochsenknecht, 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige