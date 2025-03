Tattoo und Schnäuzer: Nico Legat ist kaum wiederzuerkennen

Nico Legat (26) ist als Bad Boy in der Reality-TV-Welt bekannt. In seiner Instagram-Story debütiert der Sohn von Thorsten Legat (56) nun eine körperliche Veränderung, die dieses Image noch verstärken könnte. In einem kurzen Clip zeigt der einstige Temptation Island-Kandidat ein neues Totenkopf-Tattoo, das seit Neuestem seine Kehle ziert. Der vereinslose Fußballspieler war davor schon stark tätowiert, allerdings nur bis zu seinen Schultern. Obendrein trägt er jetzt anstatt seines Dreitagebarts einen waschechten Schnäuzer.

Der 26-Jährige wurde deutschlandweit berühmt, nachdem er seine damalige Freundin Sarah Liebich bei "Temptation Island" betrogen hatte. Die Beziehung der beiden ging daraufhin in die Brüche, doch beim "Mates Date"-Event berichtete die Blondine gegenüber Promiflash: "Nico ist so eine Never-Ending-Story bei mir. Er kontaktiert mich oft. Nico fragt mich super oft nach Gesprächen." Die TV-Bekanntheit habe allerdings kein Interesse an ihrem Ex-Freund. "Ich möchte mit diesem Menschen nichts mehr zu tun haben", machte sie deutlich.

In der neuesten Ausgabe von Das große Promi-Büßen sollte Nico für sein Verhalten Reue zeigen. Doch auch in der Show leistete sich der Wuppertaler einige Fehltritte. Als er in der Runde der Schande mit seiner Vergangenheit konfrontiert wurde, konnte er sich das Lachen nicht verkneifen. Seine Mitstreiterin Vanessa Mariposa (32) versuchte ihm daraufhin ins Gewissen zu reden. "Nico, tu mir einen Gefallen – fang nie wieder an, irgendeine Frau zu besche*ßen", bat die Influencerin den Promi-Spross.

Prominent getrennt, RTL Nico Legat und Sarah Liebich bei "Prominent getrennt"

Instagram / nico.legat Nico Legat im September 2023

