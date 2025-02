Nach TV-Betrug: Nico Legat kontaktiert Ex Sarah noch immer

Im Jahr 2023 sorgte Nico Legat (26) bei Temptation Island für einen echten Skandal: Vor laufenden Kameras betrog der Sohn von Ex-Kicker Thorsten Legat (56) seine damalige Freundin Sarah Liebich – und das mehrfach. Für die Influencerin ist das Kapitel auch heute, fast zwei Jahre später, noch nicht abgeschlossen. Denn wie sie beim "Mates Date"-Event gegenüber Promiflash verrät, kontaktiert ihr Ex sie immer noch regelmäßig. "Nico ist so eine never-ending-Story bei mir. Nico kontaktiert mich oft. Nico fragt mich super oft nach Gesprächen", berichtet die TV-Bekanntheit. Vor knapp einem Monat haben sich die beiden sogar auf einer Party getroffen. Dort hat Nico ihr frohe Weihnachten gewünscht und sie im Nachhinein per Nachricht um ein Gespräch gebeten – was Sarah jedoch ablehnte.

"Ich möchte mit diesem Menschen nichts mehr zu tun haben", stellt die Reality-TV-Darstellerin klar. Trotzdem hegt Sarah keinen Groll mehr gegen den 26-Jährigen. In ihrem Umfeld hat die Influencerin gehört, dass es Nico derzeit sehr schlecht geht. Es kursieren angeblich sogar Gerüchte, dass er "Drogen nehmen soll". Auch mit seinem Vater Thorsten soll es laut Sarah erneut Spannungen geben. Deshalb hat die 25-Jährige eher Mitleid mit Nico und seinem jüngeren Bruder Leon: "Ich weiß nur, dass es Nico überhaupt nicht gut geht, dass es auch dem kleinen Bruder überhaupt nicht gut geht und dass es eigentlich zwei Jungs sind, die einem ganz, ganz leidtun können."

Doch was ist der Grund für Nicos plötzlichen Annäherungsversuch? Erhofft sich der Das große Promi-Büßen-Kandidat etwa noch eine zweite Chance bei seiner Ex-Freundin? Sarah meint, dass es dem Sportler nicht um ein Liebescomeback, sondern einfach um Halt und Unterstützung geht. "Ich glaube einfach der Grund, warum Nico mich so oft kontaktiert, ist, dass er sehr verzweifelt ist und nicht mehr weiter weiß in seinem Leben", erklärt die gelernte Bankkauffrau. Mit ihr hatte er die letzte gute Zeit in seinem Leben und Sarah war für ihn damals der Fels in der Brandung: "Ich war damals ein Mensch, bei dem Nico Halt gefunden hat und diesen Halt, den wünscht er sich jetzt wieder."

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich, "Temptation Island"-Bekanntheit

Adolph,Christopher / ActionPress Thorsten Legat und sein Sohn Nico, 2019

