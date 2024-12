Nico bekommt beim Promi-Büßen Ansage nach Runde der Schande

Nico Legat (26) muss sich in der elften Folge von Das große Promi-Büßen seiner Runde der Schande stellen. Dabei wird der TV-Gigolo von Moderatorin Olivia Jones (55) mit seinem Seitensprung bei Temptation Island konfrontiert. So richtig ernst scheint er die Kritik nicht zu nehmen, denn er kann sich das Lachen nicht verkneifen. Dennoch gibt er gegenüber Olivia zu, zu weit gegangen zu sein. Die richtige Packung bekommt der Sohn von Thorsten Legat (56), als er ins Camp der Büßer zurückkehrt. Denn seine Mitstreiter sind von ihm entsetzt. Vor allem Papa Thorsten findet das Verhalten seines Sprosses untragbar – er nimmt sich Nico zur Brust. "Ich spreche jetzt Klartext: [Wenn man] in der Öffentlichkeit irgendwas sagt, [dass] man sich bessern möchte, [dann] sollte man strikt eines nicht machen: Da reintreten, wo man angefangen hat. Und es ist wichtig, dass man die Menschen respektiert. [...] Du widersprichst deinen Aussagen", belehrt der ehemalige Fußballer seinen Sohn.

Thorsten ist aber nicht der Einzige, der mit Nico abrechnen will. Auch Elsa Latifaj und Vanessa Mariposa (31) machen dem 26-Jährigen eine Ansage. Die beiden fühlen sich nämlich frauenfeindlich angegriffen von dem, was Nico so von sich gibt. So betonte er in den vergangenen Folgen bereits, dass der unliebsame Latrinendienst eigentlich Frauenarbeit sei. Für Elsa ein No-Go. "Wieso sagst du, das ist die Arbeit von einer Frau? [...] Du entschuldigst dich und machst es dann wieder", wirft sie ihm vor. Nico wird in der Diskussion zunehmend genervt und betont wiederholt, das sei ihm nur rausgerutscht. Ihre Mitcamperin Vanessa hat aber noch ein anderes Anliegen, denn ihr lastet vor allem Nicos Fremdgehen auf der Seele. "Nico, tu mir einen Gefallen – fang nie wieder an, irgendeine Frau zu bescheißen", meint sie unter Tränen. Für ihre heftige Reaktion hat die Influencerin aber auch einen guten Grund, denn sie selbst wurde mehrfach betrogen.

Nico gelobt Besserung und rafft sich sogar auf, sich bei den Frauen im Promi-Büßen-Camp zu entschuldigen. "Ich sehe das doch ein! Komm, alles gut! Noch mal, wenn das so rüberkam, es tut mir leid, Mädels", verspricht er den Damen und besiegelt sein Versprechen mit festen Umarmungen. Grund genug, sich zu bessern, hat der Promi-Spross sicherlich, denn in vergangenen Formaten fiel er meist negativ auf. Nachdem er Ex-Freundin Sarah Liebich bei "Temptation Island" gleich mehrfach betrogen hatte, versuchten die beiden sich als Ex-Paar bei Prominent getrennt. Dort baggerte er schamlos die anderen Frauen an und redete auch seinen Seitensprung herunter.

Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Vorab können Zuschauer die Episode bereits auf Joyn streamen.

