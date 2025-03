Trotz gemeinsamen Ex: Garner und J.Lo sind gute Freundinnen

Jennifer Garner (52) und Jennifer Lopez (55), die Ex-Frauen von Ben Affleck (52), sollen Berichten zufolge ein gutes Verhältnis zueinander haben. Trotz vieler Spekulationen, die kürzlich durch gemeinsame Bilder von Ben und Jennifer Garner ausgelöst wurden, zeigen sich beide Frauen entspannt. "Jennifer Garner und Jennifer Lopez kommunizieren regelmäßig wegen ihrer Kinder. Sie haben ein großartiges weibliches Unterstützungssystem aufgebaut", verriet ein Insider gegenüber People.

Nachdem Ben und J.Lo ihre Ehe im Jahr 2024 beendet hatten, suchte der Schauspieler zunehmend den Kontakt zu seiner Ex, Jennifer Garner, die weiterhin eine wichtige Rolle in seinem Leben und bei seiner Genesung von der Alkoholsucht spielt. Gerüchte um ein mögliches Liebes-Comeback zwischen Ben und Jennifer Garner werden von Vertrauten der Stars jedoch vehement dementiert. Insidern zufolge sollen Bens Ex-Frauen sich bewusst dazu entschieden haben, kein Drama zu provozieren. "Die Leute versuchen ständig, Frauen gegeneinander auszuspielen. Das entspricht hier schlicht nicht der Wahrheit", so eine Quelle gegenüber dem Magazin weiter.

J.Lo, die ihre Kinder mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony (56) großzieht, und Jennifer Garner sind nicht nur durch ihre Rollen als Mütter verbunden. Beide haben Trennungen und Neuanfänge hinter sich und scheinen trotz turbulenter Beziehungen mit Ben einen Weg gefunden zu haben, miteinander respektvoll umzugehen. Das Beziehungsdreieck zwischen Ben und den beiden Jennifers entstand bereits Anfang der 2000er-Jahre, als Ben und J.Lo ihre erste Verlobung feierten – zu einer Hochzeit kam es dann doch nicht. Stattdessen ging Ben eine Beziehung mit Jennifer Garner ein. Die erneute Beziehung zwischen Ben und J.Lo im Jahr 2022 mündete schließlich in einer Ehe. J.Lo schien von ihrer erneuten Liebesgeschichte mit Ben stark bewegt, widmete ihr sogar ein gesamtes Album.

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

