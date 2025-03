John Miller stellt Jennifer Garner wegen Ex Ben Ultimatum

Bei John Miller und Jennifer Garner (52) scheint es zu kriseln! Der Grund: Fotos, die die US-Schauspielerin und ihren Ex-Mann Ben Affleck (52) in einer vertrauten Situation zeigen. Die Bilder entstanden während der Geburtstagsparty ihres gemeinsamen Sohnes Samuel, der kürzlich 13 Jahre alt wurde. Zu sehen ist, wie Ben seine Ex-Frau liebevoll an der Taille hält, während sie sich auf ein Paintball-Spiel konzentriert. Wie ein Insider gegenüber Page Six verrät, gehe dieses Verhalten John zu weit: "Er findet, dass diese Fotos nicht gut aussehen und empfindet es als respektlos gegenüber ihrer Beziehung. Er will so etwas nicht mehr sehen oder er hat keine andere Wahl, als zu gehen." Deshalb habe er ihr ein Ultimatum gestellt: Entweder sie fährt die Beziehung mit Ben runter oder John trennt sich.

Jennifer und Ben bemühen sich seit ihrer Scheidung im Jahr 2018 darum, für ihre Kinder an einem Strang zu ziehen und ein gutes Verhältnis zu haben. John habe die enge Bindung von seiner Partnerin und ihrem Ex stets unterstützt, doch inzwischen sei für ihn eine Grenze überschritten worden. Auch wenn er laut der Quelle sicher sei, dass zwischen der 52-Jährigen und dem Batman-Star romantisch nichts mehr läuft, empfinde er solche Situationen kritisch. Ein weiterer Informant plauderte kürzlich gegenüber Daily Mail aus, dass John total genervt von der Beziehung der zwei sei: "Er will Jen für sich haben."

Ein weiterer wunder Punkt zwischen Jennifer und John: Die Schauspielerin hatte sich in Ben und Jennifer Lopez' (55) Scheidung eingemischt. Laut Freunden aus ihrem Umfeld habe sie wiederholt versucht, zwischen den beiden zu vermitteln und ihr Verhältnis zu entschärfen. Das habe ihren Partner belastet: "Es war schwer für ihn, mit ihrer Unterstützung für Ben während der Trennung von J.Lo zurechtzukommen. Es macht ihm zu schaffen", so betonte eine andere Quelle gegenüber Daily Mail.

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner, Schauspieler

