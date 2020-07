Hängt bei Sarah Almoril (22) und Cäcilia Zimmer der Haussegen schief? Kurz nach ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel im Jahr 2019 hatten die beiden eine gemeinsame WG in Berlin gegründet: Sarah hatte damals ihre Zelte in Schlüchtern abgebrochen, Cäcilia hatte ihren Wohnsitz von Freiburg in die Hauptstadt verlegt. Jetzt wurde allerdings bekannt, dass Cäcilia ihr Zimmer in Berlin aufgegeben hat und zurück in ihre Heimat gezogen ist. Mögliche Gründe schildert die GNTM-Drittplatzierte nun im Gespräch mit Promiflash.

Gesundheitlich gehe es Cäcilia aktuell nicht so gut, wie sie im Interview berichtet. Sie leidet an einer Schilddrüsenüberfunktion – auch ein Grund für den plötzlichen Wohnungswechsel: "Da ich meinen ganzen Fokus momentan auf meine Gesundheit lege, fühle ich mich bei den Menschen, die mich lieben und schätzen einfach am wohlsten." Ob es sich hierbei um einen kleinen Seitenhieb gegen die ehemalige Mitbewohnerin handelt, lässt sie jedoch offen.

Eines steht jedoch fest: Sarah und Cäcilia folgen sich nicht mehr gegenseitig auf Instagram. Das erklärt die Freiburgerin gegenüber Promiflash so: "Wenn man eine WG gründet, kann es zu Schwierigkeiten kommen, da alle Menschen unterschiedlich sind und man auf engem Raum sehr viel Zeit verbringt." Oftmals sei die Gestaltung des Alltags sehr unterschiedlich.

Instagram / caeciliaofficial Ex-GNTM-Kandidatin Cäcilia

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril, Model

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia Zimmer, bekannt aus "Germany's next Topmodel"



