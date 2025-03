Beyoncé und Jay-Z erwägen rechtliche Schritte gegen Kanye

Kanye West (47) sorgt mit seinen Ausrastern im Netz immer wieder für Schlagzeilen. Erst kürzlich legte er sich mit Beyoncé (43) und Jay-Z (55) an: In einem mittlerweile gelöschten Beitrag auf X stellte er die geistige Fähigkeit ihrer zwei jüngsten Kinder Rumi und Sir infrage. Wie ein Insider gegenüber Page Six betont, würden die zwei Musiker es "absolut nicht dulden", dass der Rapper "auf so vulgäre und beleidigende Weise über ihre Kinder gesprochen hat". Daher befasse sich das Paar derzeit mit möglichen Konsequenzen. "Jay-Z und Beyoncé sind sich der Posts bewusst, die Kanye inzwischen gelöscht hat, und diskutieren darüber, wie sie mit dieser Situation umgehen wollen, sei es privat und/oder in einer rechtlichen Angelegenheit", erklärt die Quelle.

Der "Empire State of Mind"-Interpret und seine Frau hätten allerdings "keine Pläne", die Beiträge des 47-Jährigen "öffentlich anzusprechen". Kanye schien seine Aussagen zunächst zu bereuen – immerhin nahm er die Posts wieder herunter. Er stellte jedoch kurz darauf klar, dass das Löschen nicht im Zusammenhang damit stehen würde, dass er versuche, "ein guter Mensch" zu sein. "Ich möchte, dass alle wissen, dass ich den Beitrag über Jay-Zs und Beyoncés Familie gelöscht habe, weil die Möglichkeit bestand, dass mein Twitter gelöscht wird", erklärte der "Stronger"-Musiker auf der Social-Media-Plattform.

Neben Jay-Z und Beyoncé gibt es noch eine weitere Person, der es reicht: Kanyes Ex-Frau Kim Kardashian (44) soll ebenfalls "schockiert und angewidert" von den geschmacklosen Äußerungen sein, insbesondere da der Angriff auf Kinder "tabu" sei. "Kim hat genug und versucht gar nicht mehr, vernünftig mit Kanye zu kommunizieren", betonte ein Informant im Gespräch mit dem US-Blatt. Der Reality-TV-Star ist schon seit einiger Zeit im Clinch mit dem Yeezy-Designer – und überlegt daher, ihm das gemeinsame Sorgerecht für ihre Kinder North (11), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (5) entziehen zu lassen.

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West, August 2016

