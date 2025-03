Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola genießen ein süßes Date

Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seine Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (30) wurden am vergangenen Mittwochabend bei einem romantischen Date in Beverly Hills gesichtet. Das zeigen Bilder, die Daily Mail vorliegen. Hand in Hand spazierten der Sohn von David (49) und Victoria Beckham (50) und die Schauspielerin über die Straßen, nachdem sie kürzlich von einer Europa-Reise zurückgekehrt waren. Nicola trug einen eleganten weißen Pullover mit asymmetrischem Ausschnitt und kombinierte diesen mit einer Jeans und schwarzen Plateau-Heels, während Brooklyn mit einem schwarzen Sweater, der für seine Hot-Sauce-Marke Cloud 23 wirbt, und einer Baseballkappe lässig auftrat. Es war ein entspanntes, stilvolles Date – ganz im Einklang mit ihrem luxuriösen Lebensstil.

Die romantische Nacht folgte nur wenige Tage auf eine glamouröse Ski-Reise nach Frankreich, wo das Paar nicht nur die Pisten unsicher machte, sondern auch bei der Modenschau von Moncler Grenoble in Courchevel glänzte. Zuvor hatte Brooklyn in England noch für seine Marke Cloud 23 geworben und dafür sogar die Paris Fashion Week-Präsentation seiner Mutter Victoria verpasst. Während seine Familie, darunter Vater David sowie die Geschwister Romeo (22), Cruz (20) und Harper (13), Victoria vor Ort unterstützte, teilte Brooklyn auf Instagram Eindrücke von seinem eigenen Business-Event. Trotz der verpassten Show scheint das Verhältnis zwischen Brooklyn und seiner Familie herzlich zu bleiben, wie gemeinsame Fotos auf Social Media immer wieder beweisen.

Seit ihrer Hochzeit im April 2022 sorgen Brooklyn und Nicola regelmäßig für Schlagzeilen. Ob luxuriöse Reisen nach Genf nur für ein Mittagessen oder glamouröse Auftritte auf dem roten Teppich – das Promi-Paar genießt den Jetset-Lifestyle in vollen Zügen. Nicola, Tochter eines milliardenschweren Unternehmers, und Brooklyn, der älteste Beckham-Spross, treten zusammen stets stilsicher auf. Dabei lieben es die beiden, ihre Liebe und ihr gemeinsames Leben auf Instagram mit ihrer Fangemeinde zu teilen. Fans staunen dabei immer wieder über die harmonische Verbindung von Beruflichem, Privatem und Glamour.

Instagram / victoriabeckham Der Beckham-Clan im Mai 2023

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham bei der Eröffnungsfeier von Cloud23

