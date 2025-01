Brooklyn Peltz-Beckham widmet Nicola süßen Geburtstagspost

Nicola Peltz-Beckham feierte kürzlich ihren 30. Geburtstag. Zu diesem Anlass gratuliert natürlich auch Brooklyn (25), der Ehemann des Models, und teilt neben ein paar niedlichen Schnappschüssen herzerwärmende Worte auf Instagram. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Baby", schreibt der älteste Sohn von David (49) und Victoria Beckham (50) und führt weiter aus: "Vor ein paar Jahren habe ich um deine Hand angehalten und es war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. [...] Ich liebe dein Lächeln, dein Lachen, deine Leidenschaft für deine Arbeit, deine Liebe zu Hunden, ich liebe einfach, wer du bist. Du bist in jeder Hinsicht perfekt."

Die 30-Jährige darf sich aber nicht nur über den Beitrag ihres Liebsten freuen, sondern erhält auch eine liebevolle Gratulation ihrer Schwiegermutter. Victoria veröffentlichte ebenfalls einen Post in den sozialen Medien, der einen Clip der beiden Frauen beinhaltet. Sie drückt damit aus, welches besondere Verhältnis sie zueinander haben. "Alles Gute zum Geburtstag! Ich liebe dich so sehr", betonte die Designerin unter den Aufnahmen, die das Duo beim Herumalbern, Tanzen und Lachen am Strand zeigen.

Nicola und Brooklyn gehen mittlerweile seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Das Paar lernte sich 2019 kennen und lieben, machte seine Beziehung jedoch erst nach drei Monaten, im Januar 2020, öffentlich. Der Fußballersohn schien sich von Anfang ziemlich sicher zu sein, die Frau seines Lebens gefunden zu haben – denn bereits im Juli desselben Jahres ging er vor seiner Liebsten auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Rund zwei Jahre später gaben sich die beiden während einer romantischen Zeremonie in Palm Beach, Florida, das Jawort.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2025

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham im September 2024

