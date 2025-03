Ellen Pompeo musste wegen "Grey's Anatomy"-Sexszene weinen

Ellen Pompeo (55) schloss während ihrer Zeit bei Grey's Anatomy enge Freundschaften, unter anderem mit ihrem Co-Star T.R. Knight (51). In der zweiten Staffel der beliebten Krankenhausserie hatten ihre zwei Charaktere Meredith Grey und George O'Malley eine sehr intime Szene miteinander – welche die zwei Schauspieler so schlimm fanden, dass sie während des Drehs ihre Emotionen nicht zurückhalten konnten. "Wir mussten eine Liebesszene drehen, und wir haben beide geweint. Wir haben geweint und geweint", erinnert sie sich im Podcast "Call Her Daddy". "Die Szene war so unangenehm und peinlich. Er wollte sie nicht drehen. Und ich wollte es auch nicht."

Das Schlimmste an der Sache sei jedoch gewesen, dass es sich mit der einen Aufnahme der Sexszene nicht getan hatte. "Und dann sagte der Sender, es sei sich zu viel bewegt worden. In deinem schlimmsten Albtraum musst du das einmal machen, wir mussten den Sche*ß noch einmal drehen", schildert Ellen. Das Endergebnis kennt sie allerdings bis heute nicht – die 55-Jährige hatte nämlich noch immer kein Interesse daran, die Szene zu gucken. "Ich habe sie nie gesehen. Ich weiß nicht, wie sie letztendlich aussah und geschnitten wurde oder wie das Endergebnis aussieht, aber ich war in Tränen aufgelöst, die gesamte Szene hindurch. Das waren echte Tränen", betont die SAG-Award-Gewinnerin.

Ellen verkörpert die Rolle der Meredith Grey in "Grey's Anatomy" seit 2005. Nach 17 Jahren traf sie jedoch die Entscheidung, der TV-Show vorerst den Rücken zu kehren. "Ich bin unendlich dankbar und überwältigt von all der Liebe und Unterstützung, die ihr mir, Meredith Grey und der Serie 19 Staffeln lang habt zukommen lassen", erklärte die TV-Persönlichkeit damals auf Instagram. Sie sagte allerdings nie komplett Lebewohl – und soll laut Deadline zukünftig auch wieder eine zentrale Rolle einnehmen. "Sie ist immer ein wichtiger Teil der Serie – wir haben eine Politik der offenen Tür mit ihr. Wenn es ihr möglich ist, hier zu sein, heißen wir sie mit offenen Armen willkommen", bestätigte die Showrunnerin Meg Marinis.

T.R. Knight, Ellen Pompeo, Justin Chambers in der ersten Staffel von "Grey's Anatomy"

Getty Images Schauspielerin Ellen Pompeo

