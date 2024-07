21. Staffel "Grey's Anatomy": Wieder öfter mit Ellen Pompeo?

Gute Nachrichten für alle Grey's Anatomy-Fans: Ellen Pompeo (54) wird in Staffel 21 wieder öfter in ihrer Rolle als Meredith Grey auftauchen! Wie Deadline von einer Quelle erfahren haben will, soll die einstige Hauptdarstellerin in mindestens sieben der insgesamt 18 Episoden wiederzusehen sein. Es sei sogar damit zu rechnen, dass sich das noch auf 14 Folgen erhöhe und sie damit wieder eine zentrale Rolle in der Serie einnehme. "Sie ist immer ein wichtiger Teil der Serie – wir haben eine Politik der offenen Tür mit ihr. Wenn es ihr möglich ist, hier zu sein, heißen wir sie mit offenen Armen willkommen", bestätigte auch "Grey's Anatomy"-Showrunnerin Meg Marinis.

Der Grund für ihre seltenen Auftritte in den vergangenen Staffeln sei lediglich Ellens rare Verfügbarkeit gewesen. Die Schauspielerin habe sich in den letzten anderthalb Jahren einigen anderen Projekten gewidmet. Aber unabhängig von ihrer Präsenz in den Folgen sei Merediths Figur das Herzstück der Serie geblieben. "Wir müssen sie gehen und andere Dinge tun lassen, aber sie ist immer noch unsere Königin – sie ist immer noch unsere Nummer eins", bestätigte die Darstellerin und ausführende Produzentin Debbie Allen (74). Auch Ellen selbst ist immer noch als Produzentin an der Kultserie beteiligt und verleiht nach wie vor jeder Episode ihre erzählende Stimme.

So ganz scheint sich die 54-Jährige noch nicht von ihrem langjährigen Seriencharakter lösen zu können. Bei einigen ihrer Schauspielkollegen sah das anders aus: In fast 20 Jahren "Grey's Anatomy" haben sich bereits einige Charaktere aus dem Grey Sloan Memorial Hospital verabschiedet. Laut Entertainment Weekly sollen mehr als 20 Darsteller inzwischen ihre Rollen hinter sich gelassen haben, darunter T.R. Knight (51), Katherine Heigl (45), Sandra Oh (52) und sogar der berüchtigte "McDreamy" aka Patrick Dempsey (58).

Getty Images Ellen Pompeo im September 2023

Getty Images Der "Grey's Anatomy"-Cast, 2006

