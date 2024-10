Darum sind Taylor Swifts Fans sauer auf Sänger Matty Healy

Matty Healy (35) hat mit seinen jüngsten Aussagen im "Doomscroll"-Podcast für Wirbel gesorgt. Am Dienstag, dem 22. Oktober, sprach der Sänger über seine Inspiration beim Songwriting und schien dabei seine Ex-Freundin Taylor Swift (34) zu kritisieren, ohne sie direkt beim Namen zu nennen. Er bezeichnete seine bisherigen Beziehungen als "lockere romantische Liaisons" und betonte, dass er nicht daran interessiert sei, persönliche Gerüchte oder Beziehungen in seiner Musik zu thematisieren. Diese Kommentare stießen bei den Fans der Sängerin auf heftige Kritik und lösten eine Welle der Empörung in den sozialen Medien aus.

Matty erklärte weiter, dass er zwar in der Vergangenheit über Beziehungen geschrieben habe, dies aber heute nicht mehr interessant für ihn sei. "Ich denke, es ist naheliegend, daraus zu schöpfen, aber ich bin einfach nicht daran interessiert", sagte er im Podcast. Er erwähnte, dass viele Künstler dazu neigen, Gerüchte über sich in ihren Songs zu verarbeiten, doch er bevorzuge es, sich auf andere Themen zu konzentrieren. Die sogenannten "Swifties" warfen ihm daraufhin vor, ihre Beziehung herunterzuspielen und Taylor indirekt anzugreifen. Ein Fan schrieb auf X: "Er nennt es 'locker', aber während seiner Konzerte widmete er ihr Lieder und gestand ihr öffentlich seine Liebe."

Taylor Swift und Matty Healy wurden im Juni 2023 für einige Wochen als Paar gesehen und sorgten damit für Schlagzeilen. Während dieser Zeit besuchte Matty ihre Konzerte und unterstützte sie hinter der Bühne. Er wurde auch bei gemeinsamen Ausflügen und Dates mit Taylor gesichtet, was von Paparazzi festgehalten wurde. Taylor, bekannt dafür, persönliche Erfahrungen in ihren Songs zu verarbeiten, hat sich bisher nicht zu Mattys Aussagen geäußert. Mittlerweile gehen beide Musiker wieder ihre eigenen Wege und konzentrieren sich auf ihre jeweiligen Karrieren. Während Taylor Swift mit Travis Kelce (35) zusammen ist, hat sich Matt mit seiner Freundin Gabbriette Bechtel verlobt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matty Healy, Sänger

Anzeige Anzeige

Francois Durand/Getty Images, Getty Images Matty Healy und Taylor Swift, Collage

Anzeige Anzeige