Selena Gomez und Benny Blanco spielen ihr erstes Date nach

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (37) haben einen ganz besonderen Ausflug unternommen: Die beiden Musiker, die im Dezember ihre Verlobung bekannt gaben, kehrten an den Ort ihres ersten Dates zurück und kochten das Gericht nach, das sie damals zusammen genossen hatten. In einem Video, das Benny auf Instagram teilte, sieht man die zwei in der Restaurantküche von Sarin Sing, der Chefköchin, die sie auch damals bekocht hatte. Mit viel Spaß und etwas Improvisation zauberten die Sängerin und der Musikproduzent eine Variante des ursprünglichen Garnelen-Currys – komplett mit Zitronengras, Kokosmilch und einem Extraschuss Sauce. "Es sieht so perfekt aus!", schwärmte Benny, als Selena mit einem Lächeln probierte.

Der Ausflug ist nur eines von vielen Highlights, die das Paar gerne mit der Öffentlichkeit teilt. Zu Bennys 37. Geburtstag im März veröffentlichte Selena eine Bildergalerie aus ihrem gemeinsamen Leben. Die Schnappschüsse zeigten sie in Skioutfits, auf glamourösen Events wie den Oscars sowie bei ganz privaten Momenten. "Ich weiß nicht, womit ich dich verdient habe, aber ich bin so froh, dass du geboren wurdest. Alles Gute zum Geburtstag, Baby", kommentierte die "Wolves"-Interpretin den entzückenden Post.

Wie glücklich die beiden Künstler miteinander sind, machten sie auch vor wenigen Wochen im Interview mit dem Magazin Interview klar. "Ich fühle mich respektiert, gesehen und geschätzt. Das ist alles, was ich mir jemals wirklich gewünscht habe", schwärmte Selena. Die US-Amerikanerin gab jedoch auch zu, dass es persönliche Entwicklung brauchte, um diese glückliche Beziehung zu führen: "Vor zehn Jahren hätte ich die Geduld und die bedingungslose Liebe, die Ben mir gibt, nicht annehmen können."

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, Musiker

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

