Fans gespalten: So kommt Nessi als neue Princess Charming an

Erst kürzlich wurde die neue Princess Charming verkündet: In der kommenden fünften Staffel der Datingshow wird die Influencerin Vanessa Borck alias nessiontour (28) nach der wahren Liebe suchen. Viele Fans scheinen von dieser Verkündung allerdings weniger begeistert zu sein. "Ernsthaft? Das passt für mich gar nicht. Du glaubst an die große Liebe, Seelenverwandtschaft und startest bei so einer oberflächlichen Show", merkt ein Nutzer unter dem Instagram-Post der Sendung an, während ein weiterer findet: "Schade. Du sagst immer wieder, du wartest, bis die Frau für dich kommt und erzwingst nichts. Und jetzt leider so was."

Neben einer Menge an negativen Kommentaren zeigen sich viele auch einfach nur "geschockt". Trotzdem gibt es Fans, die es spannend finden, die Social-Media-Bekanntheit als neue Princess zu sehen. "Wie cool ist das denn", "Damit habe ich jetzt definitiv nicht gerechnet. Freue mich" und "Ich liebe es, dich glücklich zu sehen! Ich drücke dir die Daumen", heißt es unter dem Beitrag. Außerdem zeigen einige Unverständnis dafür, dass Nessi aufgrund ihres TV-Projekts so viel Kritik einstecken muss. "Verstehe einige Kommentare nicht. Du gehst deinen Weg, wie du es für richtig hältst, und genau so soll es sein. Ich freue mich sehr für dich und wünsche dir viel Erfolg!", macht ein User deutlich.

Die 28-Jährige machte sich gemeinsam mit ihrer Ex-Freundin Ina (28) als Coupleontour im Netz einen Namen. Nach acht gemeinsamen Jahren und der Geburt seiner Tochter verkündete das Paar jedoch im vergangenen September seine Trennung. Nun ist Nessi aber wieder bereit, die Liebe zu finden – und wird es bei "Princess Charming" versuchen. "Das wird auf jeden Fall die spannendste Zeit meines Lebens, weil ich jetzt anfange, mal richtig zu daten und das eigentlich noch nie in meinem ganzen Leben richtig gemacht habe", betonte sie in dem Social-Media-Clip der Show.

RTL / Fine Lohmann Influencerin Vanessa Borck aka nessiontour

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

