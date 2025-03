Samira zieht aus: Serkan Yavuz bleibt in ihrem Haus wohnen

Samira Yavuz (31) gab vergangenen Monat bekannt, dass sie und ihr Ehemann Serkan (31) getrennte Wege gehen. Nach dem Liebes-Aus steht für das einstige Reality-TV-Paar nun die räumliche Trennung bevor – doch wie die Beauty & The Nerd-Bekanntheit verrät, wird nur sie aus dem gemeinsamen Eigenheim ausziehen. "Für alle, die am Haus interessiert sind: Serkan bleibt im Haus! Er zieht nicht aus", beantwortet sie die Frage eines Fans in ihrer Instagram-Story.

Derzeit arrangieren die ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidaten ihren Alltag noch unter einem Dach. Samira berichtete aber bereits wenige Wochen nach der Bekanntgabe ihrer Trennung, dass sie für sich und ihre zwei Töchter eine Vierzimmerwohnung gefunden habe. Es scheint sie daher auch nicht zu stören, dass Serkan ihr gemeinsames Haus nicht verlassen wird. "Ich finde es auch gut für die Mädels, wenn sich nicht alles auf einmal ändert", erklärt die 31-Jährige.

Ihr Nachwuchs ist für die einstigen Sommerhaus-Gewinner die oberste Priorität. Deswegen tun sie alles dafür, dass das gemeinsame Zusammenleben funktioniert. Wie Samira kürzlich schilderte, meistere sie die Nähe und Organisation mit dem Ex-Bachelorette-Boy respektvoll – das Beziehungsgefühl sei allerdings längst nicht mehr da. "Man hat immer noch so dieses Eingespielte wie vorher. Nur jetzt ist es halt so, dass man öfter mal denkt: 'Du kannst mich mal!' – und dann lebt man wieder normal weiter", gab sie in ihrem Podcast "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira" preis.

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz im Juli 2023

Anzeige Anzeige