Schwangere Kylie Kelce will mit Sprinten die Wehen einleiten

Kylie (32) und Jason Kelce (37) erwarten derzeit ihr viertes Kind. Die Ehefrau des einstigen NFL-Stars ist in ihrer Schwangerschaft bereits kurz vor dem Ende – und scheint es auch kaum abwarten zu können, bis ihr Baby endlich auf der Welt ist. Wie sie in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" verrät, wird sie ab der 38. Schwangerschaftswoche nämlich alles dafür geben, um die Wehen einzuleiten. "Ich habe es schon mehrfach jedem gesagt, mit dem ich gesprochen habe. Ich werde nächste Woche Sprints machen. Ihr könnt mich nicht aufhalten", macht die Medienpersönlichkeit deutlich.

Sie habe ihre Ärztin außerdem nach gängigen Methoden zur natürlichen Einleitung der Geburt befragt. Während sie Tipps wie Kräutertees, Datteln oder Akupunktur erwähnte, sei einer Methode eine klare Absage erteilt worden: "Kein Rizinusöl", berichtet Kylie und fügt schmunzelnd hinzu, dass sie auf diesen Rat höre, da diese Methode die Geburt "chaotisch und unordentlich" machen könne. Die Podcasterin scheint in Sachen Geburt also bestens vorbereitet zu sein – auch wenn es um das Packen ihrer Kliniktasche geht. Wie sie in einer vergangenen Folge erklärte, habe sich die Liste mit nötigen Dingen seit der Geburt ihrer ersten Tochter nicht verändert: Stretch-Pyjamas, ein kuscheliger Bademantel und Snacks für sich und Jason gehören zu den Essentials.

Kylie und der Ex-Footballer sind bereits Eltern von drei Töchtern: Wyatt Elizabeth, Elliotte Ray und Bennett Llewellyn. Im vergangenen November gab das Paar dann bekannt, sein viertes Mädchen zu erwarten. Doch so groß wie die Freude über ihren Nachwuchs ist, so schlimm findet die Familienmutter die tatsächliche Schwangerschaft. "Ich bin so unglaublich dankbar, dass ich schwanger werden konnte, aber es ist ein Mittel zum Zweck. Wenn ich euch sage, dass ich es nicht ausstehen kann, schwanger zu sein, dann meine ich das auch so. Ich habe keine schöne Zeit", offenbarte sie in ihrem Podcast.

Getty Images Jason Kelce und Kylie Kelce, Februar 2025

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

