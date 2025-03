Bear feiert ersten Geburtstag ohne Papa Liam Payne (†31)

Ein bittersüßer Tag für Bear Grey Payne (8). Der Sohn des im vergangenen Oktober verstorbenen Sängers Liam Payne (✝31) wird heute acht Jahre alt und muss seinen Geburtstag erstmals ohne seinen Papa feiern. Der kleine Junge wächst bei seiner Mutter Cheryl Cole (41) im britischen Buckinghamshire auf und wird dort vermutlich auch seinen Ehrentag verbringen. Wie die Familie den Achtjährigen zelebriert, ist nicht bekannt – Cheryl hält Bear komplett aus dem Rampenlicht heraus.

Bear, der im März 2017 in London zur Welt kam, wurde von seinen Eltern stets aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Trotz ihrer Trennung kurz nach seinem ersten Geburtstag pflegten Cheryl und Liam eine fürsorgliche Co-Parenting-Beziehung. Liam zog sogar in die Nähe von Cheryl und Bear, um möglichst viel Zeit mit seinem Sohn verbringen zu können. Berichten zufolge soll der Achtjährige nach Liams tragischem Tod dessen gesamtes Vermögen erben, was sich auf rund 54 Millionen Euro beläuft.

Liam war im Oktober 2024 von einem Hotelbalkon in Buenos Aires gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Seine Ex Cheryl widmete ihm danach auf Instagram rührende Worte: "Liam war nicht nur ein Popstar und eine Berühmtheit, er war ein Sohn, ein Bruder, ein Onkel, ein lieber Freund und ein Vater für unseren siebenjährigen Sohn. Ein Sohn, der sich nun der harten Realität stellen muss, seinen Vater nie wiederzusehen." Sie kritisierte damals auch die Medien, die über die Details von Liams Tod berichteten – im Netz waren zeitweise sogar Aufnahmen seines Körpers aufgetaucht. Es bestürze sie, dass Bear eines Tages Zugang zu all diesen Berichten haben wird: "Es bricht mir das Herz, dass ich ihn in seiner Zukunft nicht davor schützen kann."

ZUMAPRESS / MEGA Liam Payne, Sänger

Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne bei den BRITs 2018