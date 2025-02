Drew Barrymore kriegt rührendes Geschenk von ihren Töchtern

Zu ihrem großen 50. Geburtstag hat Drew Barrymore (49) eine Überraschung der besonders rührenden Art erhalten: Ihre beiden Töchter, Olive (12) und Frankie (10), hatten ihr ganz persönliche, selbst entworfene Geburtstagstorten gestaltet. Präsentiert wurden die liebevoll dekorierten Kuchen bereits einen Tag vor ihrem Geburtstag am 22. Februar in der speziellen Geburtstagsfolge ihrer "The Drew Barrymore Show", wie People schrieb. Bäckerin Amirah Kassem überraschte Drew damit und zeigte ihr die Bilder der Kinder, nach denen sie die Kuchen gestaltet hatte. Während Frankies Torte eher in pastelligen Tönen gehalten war, hatte sich Olive für knallige bunte Farben entschieden. "Jede Schicht, jeder Streusel, alles wurde komplett von den Mädchen entworfen", so Amirah, während sie die Torten anschnitten. Zum Vorschein kamen die verschiedenfarbigen Schichten, aus dem Inneren fielen eine Menge Streusel und je eine kleine Glasampulle mit einem kleinen Zettel darin.

Diese Zettel zeigte Drew zwar nicht, aber dafür handgeschriebene Briefe der Mädchen, die auf dem Tisch lagen. Mit Tränen in den Augen las sie die Worte ihrer Kinder vor. "50 Jahre, in denen du der fabelhafteste und netteste Mensch auf Erden bist. Und zwölf Jahre, in denen du die fürsorglichste und liebevollste Mutter bist – ich liebe dich so sehr", hieß es von Frankie. Olive schrieb: "In den zwölf Jahren, in denen ich lebe, habe ich noch nie eine so wunderbare Mutter gefunden wie dich. Die Suche geht weiter." Beim letzten Satz konnte Drew sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.

Für Drew war dieser emotionale Geburtstag sicher ein weiterer Höhepunkt in ihrem bewegten Leben. Erst kürzlich hatte sie betont, dass sie keine Angst vorm Älterwerden habe und sich auf ihren 50. freue. Die Schauspielerin wurde mit Kultfilmen wie "E.T." und "50 Erste Dates" weltberühmt. Drew hat in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, wie wichtig ihr ihre Familie und gute zwischenmenschliche Beziehungen sind. Mit ihren Töchtern Olive und Frankie, die sie mit ihrem Ex-Mann Will Kopelman (46) großzieht, teilt sie eine besonders enge Bindung. In Interviews betont sie häufig, wie sehr sie das Muttersein erfüllt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore im Oktober 2022

Anzeige Anzeige