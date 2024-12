Fans fasziniert von Gwen Stefanis (55) faltenfreiem Gesicht

Hat sie nachgeholfen? Im Netz zeigt sich Gwen Stefani (55) makellos. In ihrem Gesicht ist keine einzige Falte zu erkennen – das fällt natürlich auch ihren Fans auf. Von den Social-Media-Nutzern wird die Sängerin für ihr faltenfreies Gesicht gefeiert. "Du siehst aus wie 21. Wow", kommentiert ein User begeistert. Ein weiterer schließt sich an und meint: "Schöne Gwen, du siehst zeitlos aus." Ob Gwen bei ihrem Aussehen wirklich nachgeholfen hat oder im Netz Filter benutzt, die die Haut weichzeichnen, ist bisher nicht bekannt.

Erst kürzlich öffnete sich Gwen in einem Interview mit Drew Barrymore (49) und verriet in der "The Drew Barrymore Show", dass sie in ihrer Jugend von Unsicherheiten begleitet wurde. Sie erinnerte sich an Zeiten, als sie als Schülerin vor dem Spiegel stand und ihre Schönheit infrage stellte. In dem Gespräch sprach sie auch über ihren Song "Pretty", der Teil ihres neuen Albums "Bouquet" ist. Der Song reflektiert ihren persönlichen Weg zur Selbstakzeptanz und wurde von der Zeit inspiriert, als Blake Shelton (48), ihr Ehemann, in ihr Leben trat. "Dass Gott Blake in mein Leben gebracht hat, war genau dieses Wunder", schwärmte sie gegenüber People.

Gwen ist über ihre Beziehung mit Blake wohl mehr als dankbar. Doch fast wäre die "Hollaback Girl"-Sängerin nicht mit ihrem heutigen Ehemann zusammengekommen. "Wir hatten uns gerade erst kennengelernt, und es war Chaos. Unsere Leben waren in völliger Aufruhr", plauderte sie in einem Interview mit People aus. Kurzzeitig dachte die 55-Jährige sogar, den Kontakt mit dem Country-Star abzubrechen. "Ich kann nicht mehr mit dir reden. Das ist verrückt. Ich habe schon genug Probleme. Das passiert nicht mehr. Wir werden nicht mehr schreiben oder sonst etwas", berichtete sie. Mittlerweile sind die beiden seit rund neun Jahren glücklich zusammen und gaben sich im Rahmen einer romantischen Zeremonie 2021 das Jawort.

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani im Dezember 2024

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Mai 2024

