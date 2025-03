Benny Blanco fühlte sich neben Freundin Selena hässlich

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (37) sorgten bei den Oscars 2025 für Gesprächsstoff – und das nicht nur wegen ihrer Looks. Während die Sängerin und Schauspielerin in einem außergewöhnlichen, von Ralph Lauren (85) entworfenen Abendkleid glänzte, das mit über 16.000 Glasperlen und Rosemont-Kristallen besetzt war, wählte der Musikproduzent einen legereren Look. Benny, der seine Verlobte zu ihrem ersten Auftritt bei der glamourösen Preisverleihung begleitete, erklärte in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon", dass er sich neben Selena beinahe wie ein "Slob", also wie jemand schlampig Gekleidetes, gefühlt habe. Er selbst trug einen weißen Anzug mit einer diamantbesetzten Brosche und einem floralen Mantel – doch im Vergleich zu Selena sei das kaum der Rede wert gewesen, scherzte er.

Die Vorbereitungen für Selenas atemberaubendes Outfit seien allerdings alles andere als einfach gewesen, wie Benny ebenfalls humorvoll enthüllte. Ihr Kleid wog ganze 16 Kilogramm, dazu trug sie 20 Zentimeter hohe Absätze. Da sie wegen der empfindlichen Stoffe und Verzierungen nicht sitzen konnte, musste sie ihre Anreise zum Dolby Theatre in Los Angeles größtenteils im Stehen verbringen. "Sie wurde wortwörtlich in das Kleid reingenäht, während wir uns bewegten", erzählte Benny. Selenas Look wurde von ihrer Stylistin Molly Dickinson konzipiert, die sich von Stilikone Sophia Loren (90) inspirieren ließ. Dafür arbeitete Selena sogar mit dem Schneider der Leinwandlegende zusammen, der spezielle Anpassungen vornahm. Der Aufwand zahlte sich aus: Die Schauspielerin erntete nicht nur für ihre Eleganz Lob, sondern konnte sich auch über mehrere Nominierungen für ihren Film "Emilia Pérez" freuen.

Das Paar, das 2025 erstmals gemeinsam einen solchen glamourösen Auftritt hatte, zeigt sich abseits des roten Teppichs regelmäßig in unterschiedlichen Stilrichtungen. Bei einem Date in New York trug Benny ein farbenfrohes Hemd mit Stickereien, Hosen mit Kuhfellmuster und Cowboystiefel, während Selena sich für einen klassischen schwarzen Hosenanzug mit eleganter Passform entschied. Trotz der Vorliebe des Musikers für auffällige und schräge Outfits scheint die Harmonie zwischen den beiden unerschütterlich. Benny ist bekannt dafür, Selena in den höchsten Tönen zu loben, und betonte immer wieder, wie sehr ihm ihre beeindruckende Wandlungsfähigkeit und Eleganz imponiere. Die beiden genießen sichtlich jede gemeinsame Minute – ob auf dem roten Teppich oder bei entspannten Abenden zu zweit.

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, Musiker

MEGA Selena Gomez und Benny Blanco im Disneyland, Februar 2025

