Hilaria Baldwin verteidigt ihre Tochter Carmen nach Kritik

Hilaria Baldwin (41), die Ehefrau von Schauspieler Alec Baldwin (66), hat nun ihre Entscheidung verteidigt, gemeinsam mit ihrer Tochter Carmen (11) ein Buch über Hautpflege zu veröffentlichen. Das Projekt, das den Titel "Glowing Up: Recipes To Rock Your Natural Beauty" trägt und nächsten Monat erscheinen soll, stieß im letzten Jahr auf Kritik. Einige fanden, Carmen sei zu jung, um sich so intensiv mit solchen Themen zu beschäftigen. In einem gemeinsamen Interview mit ihrer Tochter in der Sendung "Today" erklärte Hilaria jedoch, dass Kinder ihre Interessen unabhängig von der Zustimmung der Eltern entwickeln würden. Carmen selbst betonte, wie viel Spaß die gemeinsame Arbeit gemacht habe.

In dem Gespräch ging Hilaria laut Daily Mail auch darauf ein, wie sie es schafft, Carmens Neugierde zu unterstützen – ohne dabei ihre kindliche Unbeschwertheit zu schmälern. Dabei gehe es vor allem darum, das Thema Schönheit ohne Scham zu behandeln, erklärte sie. Über Instagram hatte Hilaria das Buch im Dezember angekündigt und betont, wie stolz sie auf die Kreativität und den Fleiß ihrer ältesten Tochter sei. Carmen habe ihre eigenen Hautpflegeprodukte von Grund auf mitentwickelt und dabei viel über Zutaten und deren Wirkung gelernt.

Die gemeinsame Buchveröffentlichung fügt sich in den engen Familienzusammenhalt der Baldwins ein, die Eltern von insgesamt sieben Kindern sind. Hilaria, die für ihre Bodenständigkeit und Offenheit bekannt ist, nutzt ihre eigene Plattform oft, um Einblicke in ihr turbulentes Familienleben zu geben. Das Buchprojekt hat die Bindung zwischen Mutter und Tochter noch weiter gestärkt. Trotz gelegentlicher Kritiker scheint Hilaria jedoch unbeirrt ihren Weg zu gehen, ihre Kinder in ihren Interessen zu fördern und ihnen Werte wie Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit mitzugeben.

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin bei der PEN America Literary Gala

Getty Images Hilaria Baldwin mit ihren Töchtern Carmen Gabriela Baldwin und Maria Lucia Victoria Baldwin

