Nach Hirntumor und Trennung: Teddi Mellencamp datet wieder

Teddi Mellencamp (43) sorgt mit einer überraschenden Nachricht aus ihrem Liebesleben für Schlagzeilen, während sie sich gleichzeitig einer herausfordernden medizinischen Behandlung unterzieht. Die ehemalige "Real Housewives of Beverly Hills"-Darstellerin ist nach ihrer Trennung von Edwin Arroyave (47), mit dem sie 13 Jahre verheiratet war, wieder auf Dates unterwegs. Während des Podcasts "Diamonds in the Rough" mit Moderatorin Erika Jayne erzählte Teddi von einem Mann, den sie kurz vor einer lebensrettenden Operation an ihrem Gehirn kennengelernt hatte. Inzwischen haben sie sich bereits zweimal getroffen. "Er ist wirklich süß und nett", sagte sie über ihren 35-jährigen Verehrer, der in der Eventbranche arbeitet.

Ihre frisch geborene Romanze scheint da wie ein Lichtblick inmitten der Turbulenzen. Obwohl Teddi den Namen ihres neuen Bekanntschaftsgegners nicht preisgibt, betont sie, dass er ihr während ihres Krankenhausaufenthalts bereits zur Seite stand und sich als "fantastischer Unterstützer" bewährt hat. Erika schien begeistert von der Aussicht auf einen neuen Mann in Teddis Leben zu sein und ermutigte sie: "Du hast die Schmetterlinge – leb dein verdammtes Leben!"

Die letzten Monate waren alles andere als einfach für Teddi. Im Februar wurde ihr nach Wochen starker Kopfschmerzen mitgeteilt, dass sie mehrere Tumore in ihrem Gehirn hat. Das machte sie damals auf Instagram öffentlich. Einige davon wurden umgehend operativ entfernt, doch weitere Behandlungen wie Immuntherapie und jetzt auch Strahlentherapie stehen für sie noch an. Neben der Unterstützung ihrer drei Kinder – Slate, Cruz und Dove – versucht Teddi, ihr Leben weiterhin aktiv zu gestalten. Dazu gehört auch ihre Leidenschaft fürs Reiten, die sie gerade erst bei einem Wettbewerb in Kalifornien mit ihrer Tochter ausleben konnte. Dabei ließ sie sich trotz der anstrengenden Therapie nicht unterkriegen und bedankte sich auf Instagram bei ihrem Umfeld, das ihr Kraft und Zuversicht gibt.

Getty Images Teddi Mellencamp, 2023

Getty Images Teddi Mellencamp, TV-Bekanntheit

